Matsushita schenkt MP sensationele zege in F2-hoofdrace Barcelona

Kampioenschapsleider Ilott mocht de hoofdrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya na een indrukwekkende kwalificatie vanaf de best denkbare plek aanvangen. De Britse Ferrari-junior verloor zijn leidende positie echter al rap aan Shwartzman, die eveneens deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy. Met Mick Schumacher op de derde stek leek het één en al rozengeur en maneschijn voor de Scuderia-talenten te worden, al bleek een vroege uitvalbeurt van Marcus Armstrong al een teken aan de wand voor het restant. De ART-coureur belandde in de openingsronde in het grind met een nulscore en de eerste safety car tot gevolg.

Na de herstart leek het lange tijd een gevecht tussen de Ferrari-aspiranten te worden. Ilott wist te leiding te heroveren en ook stand te houden na de gebruikelijke pitstops. Schumacher ging op zijn beurt langer door op de harde band, maar kon die omgekeerde strategie niet omzetten in klinkende munt. Matsushita kon dat uit het niets wel, vanaf P18 met dank aan een volgende safety car. Twaalf ronden voor het einde kwam de toch al onfortuinlijke Giuliano Alesi namelijk stil te staan, bepaald niet voor het eerst. Matsushita had op dat moment nog geen stop gemaakt en greep het buitenkansje van deze safety car met beide handen aan. De Japanner haalde een set zachte banden en kwam pardoes als derde terug op het asfalt.

Matsushita maakt strategisch huzarenstukje af

Na de tweede herstart hoefde hij 'alleen nog maar' af te rekenen met Ilott en de op dat moment leidende Yuki Tsunoda. De Red Bull-junior uitkomend voor Carlin stond echter op oudere en hardere banden, waardoor hij een makkelijke prooi zou blijken. Matsushita pakte intussen de koe bij de horens en werkte zich gedecideerd naar voren. Binnen mum van tijd had hij de leidende positie in handen, om die niet meer uit handen te geven. Zelfs een late safety car kon hem niet meer van zijn eerste seizoenszege afhouden. Het bleek goed voor de tweede triomf van MP Motorsport in het huidige F2-seizoen, na de eerdere winst van Felipe Drugovich tijdens de eerste sprintrace in Spielberg.

Achter Matsushita kwam Shwartzman als tweede over de meet, voor Renault-junior Zhou die als derde man de laatste bokaal op het podium in ontvangst mocht nemen. De genoemde Rus liep de overwinning weliswaar mis, maar heeft dankzij een zeer ongelukkige slotfase van tegenstrever Ilott alsnog goede zaken voor het kampioenschap gedaan. De Britse Uni Virtuosi-coureur moest namelijk genoegen nemen met de vijfde positie aan de meet en dat terwijl hij lange tijd op winst afstevende. Ilott heeft de leiding in het kampioenschap overigens wel behouden, al is zijn voorsprong op Shwartzman teruggebracht tot zeventien punten.

Formule 2 hoofdrace Barcelona - uitslag