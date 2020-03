Ghiotto snelste tijdens Formule 2-testdagen in Bahrein

Daruvala, die dit jaar voor Carlin rijdt, was met zijn 1.41.260 over alle drie de dagen genomen goed voor de tweede tijd. Het Nederlandse MP Motorsport sloot de test zeer positief af dankzij een 1.41.324 van Felipe Drugovich. De Braziliaanse debutant eiste daarmee de derde stek op in de samengevoegde tijdenlijst.

Achter Drugovich reed Renault Formule 1-testrijder Guanyu Zhou de vierde tijd in de week met een 1.41.377. Pedro Piquet, de zoon van drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet, besloot de top-vijf. De Braziliaan was met een 1.41.491 net iets rapper dan Ferrari-talent Mick Schumacher en Williams-tester Jack Aitken. Voormalig Formule 1-coureur Sergey Sirotkin, die bij ART Grand Prix inviel voor Christian Lundgaard, eindigde de week als achtste, terwijl Nobuharu Matsushita, de andere coureur van MP, uiteindelijk negende stond.

Voormalig Force India-testrijder Nikita Mazepin maakt de top-tien in de gecombineerde tijdenlijst compleet door een fractie rapper te gaan Formule 3-kampioen Robert Shwartzman en voormalig Red Bull-jongeling Callum Ilott.

De seizoensopener in de F2 staat gepland voor 21 en 22 maart.