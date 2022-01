Bolukbasi eerste simracer die Formule 2 bereikt: "Geweldige kans"

Bolukbasi begon in 2017 zijn virtuele loopbaan in het online Formule 1-kampioenschap en reed voor het team van Toro Rosso [dat nu AlphaTauri heet]. In 2018 en 2019 reed hij in datzelfde kampioenschap, maar kwam toen niet in alle wedstrijden in actie. Een seizoen later werd voor het eerst het virtuele Formule Renault-kampioenschap georganiseerd, dat gewonnen werd door de Turk.

Het echte werk begon voor Bolukbasi in 2019, toen hij deelnam aan wedstrijden in het Europese GT4-kampioenschap en een gastoptreden maakte in de Formule Renault Eurocup. In 2020 draaide de Turkse rijder een volledig seizoen in de GT4-klasse. Afgelopen jaar mocht Bolukbasi in het Aziatische Formule 3-kampioenschap racen en werd hij ook ingezet door Van Amersfoort in de Euroformula Open. Hiermee heeft hij een goede indruk gemaakt op Charouz, dat het talent van de coureur komend jaar wil benutten in de Formule 2.

"Ik ben extreem blij dat ik mij bij Charouz Racing System mag voegen voor het seizoen 2022. Ik heb ontzettend hard gewerkt om deze kans te krijgen. Ik wil Charouz bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ik ga mijn uiterste best doen", aldus Bolukbasi. In oktober vorig jaar testte de 23-jarige rijder een oude GP2-auto op het circuit van Brno in Tsjechië en dat smaakte naar meer. "Ik kan niet wachten om te gaan testen. Helemaal nadat ik afgelopen jaar kennismaakte met een oude GP2-auto. Dichter bij een Formule 1-auto kom je niet. Ik ben vastberaden om 110% procent te geven om alles onder de knie te krijgen en mijn potentie als coureur te laten zien."

Ook de huidige Formule 2-auto heeft de Turk inmiddels al kunnen proberen. Na het raceweekend in Abu Dhabi werd er door Formule 2-teams getest op het Yas Marina Circuit. Het debuterende team van Van Amersfoort liet Bolukbasi daar voor het eerst kennismaken met een F2-auto.