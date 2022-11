PHM Racing is een jong raceteam, dat in 2021 werd opgericht door Paul H. Müller en dat afgelopen seizoen uitkwam in Formule 4-kampioenschappen in de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland en Italië. Hoewel het team pas twee jaar bestaat, volgt in 2023 alweer een stap hogerop. PHM Racing slaat de handen ineen met Charouz Racing System en gaat in zowel de Formule 2 als de Formule 3 uitkomen onder de naam PHM Racing by Charouz. Charouz blijft voorlopig wel verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Tussen 14 en 16 februari maakt het team zijn officiële debuut tijdens de tests van F2 en F3 in Bahrein.

"De stap naar de Formule 2 en Formule 3 is de volgende in onze evolutie als een alomvattend ontwikkelingsprogramma voor jonge, getalenteerde coureurs", zegt Müller, die zijn team oprichtte nadat Mücke Motorsport besloot om de single-seaters vanaf 2021 links te laten liggen. "We kijken ernaar uit om coureurs een team te bieden dat ze vanuit de karting helemaal naar de voet van de Formule 1 kan brengen."

Het tweede seizoen van PHM Racing in de single-seaters kan een succes genoemd worden. In de Duitse Formule 4 werd een tweede plek in de titelstrijd behaald, in het Italiaanse en Arabische kampioenschap werd twee keer de derde plek veiliggesteld. Taylor Barnard en Nikita Bedrin boekten samen negen zeges in de drie kampioenschappen. "Ik vind het fijn om deze samenwerking met Paul en zijn team aan te kunnen kondigen", zegt Charouz-eigenaar Toni Charouz. "PHM Racing is een relatief nieuwe naam in de autosport, maar ze hebben al aangetoond dat ze professioneel en competitief kunnen zijn in Formule 4. Ik weet zeker dat ze met onze kennis en ondersteuning ook goed kunnen presteren in de Formule 2 en Formule 3."