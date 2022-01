Toth verkast naar Charouz voor tweede Formule 3-seizoen

De Formule 3-carrière van László Tóth begon in 2021, toen Campos Racing hem zijn debuut gunde in het voorprogramma van de Formule 1. In zijn eerste jaar liet hij echter geen onuitwisbare indruk achter: vanwege een besmetting met COVID-19 moest hij de races op Paul Ricard aan zich voorbij laten gaan, maar in de overige zes raceweekenden slaagde hij er ook niet in om punten te scoren. Zijn zestiende plek in de tweede sprintrace op Circuit Zandvoort was Toths beste resultaat van het seizoen.

Desondanks is Toth erin geslaagd om een nieuwe campagne in de Formule 3 veilig te stellen. Daarvoor stapt de 21-jarige Hongaar over naar Charouz Racing System. “Ik ben heel blij dat ik kan gaan samenwerken met dit team”, liet Toth optekenen. “Vorige week was ik al in Praag, waar ik de teamleden heb ontmoet en ben begonnen met de voorbereidingen in de simulator. De omstandigheden zijn heel goed en het team heeft veel potentie, dus ik hoop dat we een succesvol seizoen tegemoet gaan.”

Voordat Toth in 2021 zijn debuut maakte in de Formule 3, racete hij tot en met 2017 in diverse kartkampioenschappen. In 2018 debuteerde hij in de Formule 4, waarbij hij namens MP Motorsport uitkwam in onder meer het Spaanse kampioenschap. Daarin werd Toth elfde. Daarna volgde in 2019 een campagne in de Italiaanse en Duitse Formule 4 met R-ace GP, om in 2020 de overstap te maken naar de Formule Renault Eurocup. Het is nog onduidelijk welke coureurs dit jaar aan de zijde van Toth rijden bij Charouz, dat afgelopen seizoen aan de hand van met name Logan Sargeant vijfde werd in de titelstrijd.