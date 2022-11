Enzo Fittipaldi voegt zich bij Red Bull-familie, Hauger F1-reserve in 2023

Enzo Fittipaldi zit momenteel in zijn eerste volledige Formule 2-seizoen. Vorig jaar was de Braziliaan acht F2-races actief in de hoogste opstapklasse bij Charouz en reed voor datzelfde team ook twaalf Formule 3-races. 2021 kreeg echter een vervelend einde voor Fittipaldi. In Saudi-Arabië botste hij bij de start op de auto van Theo Pourchaire. Een gebroken hielbeen was het gevolg van die crash. In februari werd bekend dat Fittipaldi volledig hersteld was en zich klaarmaakte voor zijn eerste volledige Formule 2-seizoen.

Momenteel bezet de Braziliaan de zesde positie in het F2-kampioenschap. Al zesmaal bracht hij een bezoekje aan het podium. Drie keer kwam hij als derde over de meet. In Imola, Oostenrijk en Hongarije finishte Fittipaldi als tweede. Met nog een F2-weekend op de planning heeft Fittipaldi 126 punten. Reden genoeg voor Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner om de 21-jarige rijder aan boord te halen als Red Bull-junior. Fittipaldi voegt zich daarmee naast Ayumi Iwasa, Liam Lawson, Dennis Hauger en Jehan Daruvala.

De familie Fittipaldi is uiteraard geen onbekende naam in de autosport. Emerson Fittipaldi, de opa van Enzo, reed jarenlang Formule 1 en won in 1972 en 1974 de wereldtitel. Enzo is de jongere broer van Pietro Fittipaldi, die als officiële reservecoureur actief is bij het Haas F1 Team. Die maakte zijn F1-debuut tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020 nadat Romain Grosjean een race eerder op diezelfde baan brandwonden opliep bij een enorme crash.

Hauger reservecoureur

Marko laat zaterdag aan Motorsport.com weten veel potentie te zien in de telg van de Fittipaldi-familie en noemt Enzo een 'karakter'. "Hij heeft gepresteerd in een team uit het middenveld en doet meestal vooraan mee. Hij heeft weliswaar zijn ups en downs gehad, maar nu weet hij dat er een kans is. Volgend jaar gaat hij voor Carlin racen, wat een topteam is." De Braziliaan moet zich echter wel bewijzen binnen Red Bull. "Zoals altijd, met resultaten", aldus Marko. Dat een beroemde achternaam handig kan zijn voor de Red Bull-marketingafdeling, ontkent de Oostenrijker niet. "Natuurlijk is dat zo."

Marko laat verder doorschemeren dat er in de komende tijd afscheid zal worden genomen van een aantal Red Bull-junioren en dat er nieuwe gezichten bijkomen. Protegé Liam Lawson, reservecoureur voor Red Bull Racing en AlphaTauri, gaat volgend jaar in de Japanse Super Formula rijden, een harde leerschool volgens Marko. "Het is een moeilijk kampioenschap. De Japanse coureurs kennen van alle circuits elke centimeter." Als Lawson door zijn avontuur in Japan niet bij een Formule 1-weekend kan zijn, is dat volgens de Oostenrijker niet onoverkomelijk. "We hebben verschillende reservecoureurs. Dennis Hauger zal daar één van zijn, dat staat al vast. We zullen aan het begin van het seizoen zien hoe het gaat. Er kunnen wat complicaties zijn, maar bij ieder F1-weekend zullen er twee of drie van onze juniorrijders aanwezig zijn."