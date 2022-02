Fittipaldi weer fit na akelige crash, rijdt in 2022 volledig F2-seizoen

Enzo Fittipaldi reed een gedeelte van het F2-seizoen 2021 voor Charouz Racing System, wat voor hem begon op het circuit van Monza. Eerder dat jaar kwam de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi al voor Charouz in actie in het FIA F3-kampioenschap. Bij de start van de race in het voorlaatste F2-weekend in Saudi-Arabië knalde Fittipaldi op de auto van ART-coureur Theo Pourchaire, die niet van zijn plek kwam. De Fransman kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar Fittipaldi moest de harde klap met een gebroken hielbeen bekopen. Hierdoor ontbrak hij tijdens de races in Abu Dhabi en moest Fittipaldi ook de post-season test op het Yas Marina Circuit aan zich voorbij laten gaan.

De Braziliaan is inmiddels weer hersteld en Charouz heeft bevestigd dat Fittipaldi het komende seizoen fulltime aan de slag gaat bij de F2-renstal. De 20-jarige coureur ziet het als een eer om zijn avontuur in de F2 door te zetten met het team. "Zij gaven mij afgelopen seizoen de kans om mijn debuut te maken in deze klasse, nadat ik een sterk eerste seizoenshelft meemaakte in de F3. Dit geeft mij de kans om samen met het team meteen vanaf de eerste testsessies al nauw samen te werken om de prestaties te verbeteren", zegt een dolgelukkige Fittipaldi. "Het wordt een lang en veeleisend seizoen. Het niveau is in jaren niet zo hoog geweest. Dus het is een voordeel dat we de eerste testdagen niet hoeven te besteden aan het bekend worden met de auto. Mijn doel is om geregeld in de top-tien te finishen, hopelijk vullen we dit aan met podiumplekken en misschien wel overwinningen."

Duidelijke ambities bij Charouz

Teameigenaar Antonín Charouz stelt dat zijn team content is met het voortzetten van de samenwerking. Volgens de Tsjech heeft Fittipaldi vorig jaar bewezen dat hij een kans in de F2 verdiende. "Nu hij weer fit is, motiveert dit hem alleen maar meer om te laten zien waar hij toe in staat is", aldus Charouz. "Het feit dat hij het seizoen start in een bekende omgeving, is ongetwijfeld een voordeel voor zowel het team als de coureur. Wij gaan dit maximaliseren en proberen meteen in de top-tien te komen."

Het Formule 2-veld is op een vacant stoeltje bij Trident na volledig ingevuld. Het F2-seizoen start in het weekend van 18 tot 20 maart en dient die dagen net als anders als voorprogramma van de Formule 1.