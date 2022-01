Pourchaire verlengt en blijft Formule 2 en ART Grand Prix trouw

Na een sterk Formule 3-seizoen in 2020 kreeg Théo Pourchaire in 2021 promotie naar de Formule 2. Dat deed hij met ART Grand Prix, het team waarvoor hij in 2020 al tweede werd in de F3-titelstrijd. De overstap naar de laatste trede onder de Formule 1 verliep goed voor de Fransman, die in Monaco de jongste F2-racewinnaar ooit werd en daarna ook op Monza een race wist te winnen. Het leidde tot de vijfde plek in het kampioenschap met 140 punten.

Even leek Pourchaire ook in de race te zijn om in 2022 in de Formule 1 te debuteren. Alfa Romeo had als laatste team een vrije plek en de 18-jarige coureur werd her en der naar voren geschoven vanwege zijn rol in het opleidingstraject van Sauber. Teambaas Frederic Vasseur stelde echter al snel dat het te vroeg zou zijn om de overstap al te wagen. Kort na de jaarwisseling gaf Pourchaire vervolgens te kennen dat hij een nieuw contract had ondertekend en nu is duidelijk waar: in 2022 komt hij opnieuw in actie voor ART Grand Prix.

“Ik ben trots dat ik in 2022 met ART Grand Prix verder ga in de Formule 2”, zei Pourchaire over zijn nieuwe overeenkomst. “Het is voor mij een eer om met zo’n geweldig team te werken. Dit wordt ons derde jaar samen en het is voor mij een soort familie geworden. Ik kijk er enorm naar uit om met hen verder te gaan in de laatste klasse onder de F1. Ik wil de Sauber Academy bedanken dat ze mij opnieuw steunen. Het wordt een druk jaar, waarin ik plezier wil hebben en ervaring wil opdoen voor mijn toekomst. We zijn meer vastberaden dan ooit en we mikken op de F2-titel.”