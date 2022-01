Trident kondigt nieuwe aanwinst voor F2-seizoen 2022 aan

Het Italiaanse Trident kon afgelopen seizoen op de diensten van Bent Viscaal en Marino Sato rekenen. Eerstgenoemde moest de kar grotendeels trekken en wist het team twee podiumfinishes te bezorgen. Zowel in Monza als ook in Jeddah mocht de coureur uit het Albergen naar het ereschavot en de tweede trede beklimmen. Alhoewel nog niet duidelijk is waar de toekomst van Viscaal ligt, heeft zijn werkgever van vorig jaar wel alvast de eerste rijder voor het nieuwe seizoen aangekondigd.

Die eer is weggelegd voor Calan Williams, een 21-jarige coureur uit Perth. Williams zet daarmee de volgende stap op de autosportladder, al moet daar meteen bij gezegd dat hij in twee seizoen Formule 3 geen potten kon breken. Zo bleef de teller in die jaren steken op één podiumnotering en is de negentiende positie zijn beste notering in het kampioenschap. Desondanks krijgt hij dit jaar de kans om zichzelf op een hoger niveau te bewijzen en wel met het team waarmee hij ook al de post-season test in Abu Dhabi afwerkte.

"Ik ben extreem trots dat ik mag instappen bij zo'n competitief en professioneel team als Trident", laat Williams in een eerste reactie weten. "Ik heb in de voorbije maanden en natuurlijk vooral tijdens die test in Abu Dhabi erg goed met de crew van dat team samengewerkt en krijg nu een unieke kans voorgeschoteld. Ik zal natuurlijk alles geven om te laten zien wat ik waard ben op het asfalt."

Het tweede zitje van Trident is nog niet vergeven. Williams weet dus nog niet wie hij volgend jaar aan zijn zijde krijgt als teamgenoot.