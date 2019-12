Alders kent topweekend in Aziatisch F3, Viscaal succesvol in MRF

Na het veroveren van de titel in de Aziatische Formule Renault 2.0 mocht Alders instappen bij BlackArts Racing voor zijn debuut in de Aziatische Formule 3. Tijdens het eerste weekend van de Winter Series op het Sepang International Circuit betaalde hij dit vertrouwen meteen in klinkende munt terug. Alders moest voor de eerste race van het weekend als derde starten, maar kreeg een plekje in de schoot geworpen door technisch malheur bij pole-sitter Ukyo Sasahara die zodoende vanuit de pitstraat moest starten.

Dit maakte de weg vrij voor een tweestrijd tussen Alders en Devlin DeFrancesco. De Canadees had lange tijd de leiding in handen, maar moest in de tiende ronde toch buigen voor de Nederlander. Alders reed de zaak vervolgens foutloos naar huis en won. Desondanks verscheen na afloop niet de nationale driekleur achter zijn naam. De jongeling rijdt namelijk (nog) op een licentie uit Hong Kong.

Het deed weinig tot niets af aan het sportieve succes, want op zondag stond de coureur uit Anna Palowna nogmaals zijn mannetje. Ditmaal in de regen. Hij won de tweede race door DeFrancesco vanaf P2 te verschalken, ditmaal sloeg hij al in de openingsronde toe en bleek hij in het restant ook bestand tegen de druk van onder meer Nikita Mazepin. Tijdens de afsluitende race van het weekend moest hij de winst aan Jack Doohan laten, maar reed hij met P3 wel weer naar het podium. Een uitermate geslaagd debuutweekend dus met twee zeges en drie podia voor de Nederlander.

Viscaal maakt indruk in Bahrein

In de MRF Challenge zorgde een andere Nederlander ook voor het mooie weer. Bent Viscaal schreef in Bahrein twee van de vier MRF-races op zijn naam. Zo versloeg de Formule 3-coureur in het eerste treffen David Schumacher - inderdaad, de zoon van voormalig F1-coureur Ralf - en herhaalde hij dit huzarenstukje een dag later tijdens de derde race van het weekend nog maar eens. Schumacher ging overigens ook niet met lege handen naar huis, hij nam in de tweede manche revanche op Viscaal door de zege voor zich op te eisen.