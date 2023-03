Zo greep Zuid-Afrika uiteindelijk naast plek op F1-kalender 2023

De Formule 1 heeft in het verleden regelmatig een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika. In de jaren 60, 70 en 80 stond de GP van Zuid-Afrika vrijwel ieder jaar op de kalender, totdat de race in 1986 van het programma verdween vanwege het Apartheidsregime. Na het vallen van dat regime keerde de GP van Zuid-Afrika nog terug voor edities in 1992 en 1993, waarbij Nigel Mansell en Alain Prost de overwinning voor zich opeisten. Sindsdien heeft de Formule 1 meermaals interesse getoond in een terugkeer naar het land, maar dat is uiteindelijk op niks uitgelopen.

Ook in 2021 ontstonden weer geluiden over een mogelijke terugkeer van de GP van Zuid-Afrika. Die geruchten hielden aan tot in 2022, toen F1-topman Stefano Domenicali na de GP van Azerbeidzjan afreisde naar Kyalami om gesprekken te voeren met de potentiële betrokkenen bij het evenement. Aanvankelijk werd nog gemikt op een plek op de kalender van 2024, maar later leek ook 2023 tot de mogelijkheden te behoren. Toch klapte de deal op het laatste moment, wat Spa-Francorchamps de kans bood om de plek op het schema voor 2023 te behouden.

Maar waarom viel het plan uiteindelijk in duigen? Dat is een vraag die Jody Scheckter kan beantwoorden. De F1-wereldkampioen van 1979 was samen met zijn neef Warren betrokken bij het project en stelt dat geld de hoofdoorzaak was. "Ik was hier van binnenuit bij betrokken. Mijn neef heeft hier zes jaar lang bijna fulltime aan gewerkt", vertelde Scheckter in gesprek met Total-Motorsport. "Er is namelijk enorm veel moeite voor nodig om de steun van de overheid te krijgen voor het project en om iedereen wat budget beschikbaar te laten stellen."

In principe stonden alle seinen op groen wat betreft de overheid en qua geldschieters, waardoor F1 afgelopen zomer naar Kyalami afreisde. De hebzucht van de uitbater van Kyalami werd de plannen uiteindelijk echter fataal, haalt Scheckter op. "Het was zo dichtbij. Daarna ging de gast van Kyalami ineens van 500.000 naar twee miljoen, terwijl hij het hele gebeuren wilde overnemen", vervolgt de voormalig F1-coureur van onder meer Ferrari. "F1 kwam hier om papieren te tekenen. Mijn neef had intussen steun van de overheid en enkele van de rijkste mensen van Zuid-Afrika. Alles was in orde, tot de gast van Kyalami hebberig werd. Zodra F1 was vertrokken, veranderde hij de hele zaak. De overheid besefte dat er een strijd was ontstaan en trok zich terug. Dat was het einde."

Video: Een ronde over het Zuid-Afrikaanse circuit van Kyalami