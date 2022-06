Zuid-Afrika kandidaat voor plek op F1-kalender in 2023

Zuid-Afrika heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1. Van 1967 tot en met 1985 werden er regelmatig races verreden. In 1992 kwam er een einde aan de apartheid waarna de Formule 1 dat jaar en in 1993 terugkeerde. Inmiddels is het 29 jaar geleden dat de koningsklasse nog eens actief was op het Afrikaanse continent. Daar moet verandering in komen als het aan Liberty Media ligt, geruchten over een terugkeer van Zuid-Afrika op de F1-kalender doen al heel lang de ronde.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is F1 CEO Stefano Domenicali naar Zuid-Afrika gevlogen om daar gesprekken te voeren met officials van Kyalami en andere betrokkenen bij de terugkeer van de race. In eerste instantie leek 2024 het streven voor de terugkeer van de race, maar het is zelfs niet uitgesloten dat de race volgend jaar al op de kalender staat als de gesprekken van de komende weken een positieve uitkomst kennen.

Met de toevoeging van Kyalami zou de Formule 1-kalender volgend jaar uit 24 races bestaan, het maximumaantal volgens het huidige Concorde-akkoord. Volgend jaar worden ook races gehouden in Qatar en Las Vegas. China staat ook op de nominatie voor een terugkeer op de F1-kalender, maar de status van die race is onzeker als gevolg van het coronavirus.

Van de huidige kalender lijkt de Franse Grand Prix, een land met twee coureurs op de grid, van de kalender te verdwijnen. Daarnaast zijn er twijfels over de Belgische Grand Prix, ondanks dat de organisatie in Spa-Francorchamps flink investeert in de race.