Statistieken: De zes Ferrari-jaren van Sebastian Vettel in cijfers

Het laatste seizoen van Vettel in dienst van Ferrari werd in mineur afgesloten met een veertiende plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi. Het resultaat is tekenend voor het seizoen van de viervoudig wereldkampioen, die niet goed overweg kon met de SF1000 en zodoende dertiende werd in de titelstrijd. Ondanks de vervelende afsluiting en het ontbreken van de gedroomde wereldtitel kan Vettel toch terugkijken op een betrekkelijk succesvolle periode bij Ferrari. De statistieken wijzen namelijk uit dat Vettel het zo slecht nog niet heeft gedaan.

Het aantal gereden Grands Prix

Rubens Barrichello, Ferrari F2003-GA. Photo by: Motorsport Images

Het record: Michael Schumacher (180 Grands Prix)

De klassering van Vettel: Vierde (118 Grands Prix)

Achter Vettel: Rubens Barrichello (102 Grands Prix)

Vorig jaar doorbrak Vettel de symbolische grens van 100 Grand Prix-starts voor Ferrari. Daarmee stond hij al vijfde op de ranglijst, en na twee races in het coronaseizoen 2020 ging de Duitser voorbij aan Rubens Barrichello. De Braziliaan startte 102 keer namens Ferrari. Uiteindelijk kwam Vettel uit op 118 optredens in dienst van Ferrari. Alleen Michael Schumacher (180), Kimi Raikkonen (151) en Felipe Massa (139) stonden vaker aan het vertrek namens de Scuderia.

Het aantal overwinningen

Niki Lauda, Ferrari 312T. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Het record: Michael Schumacher (72 overwinningen)

De klassering van Vettel: derde (14 overwinningen)

Achter Vettel: Alberto Ascari (13), Fernando Alonso, Felipe Massa (11), Kimi Räikkönen (10)

Het recordaantal overwinningen in dienst van Ferrari is vanzelfsprekend in handen van Schumacher, die in totaal 72 overwinningen pakte in het scharlakenrood. De enige coureur die dat aantal in zijn gehele F1-carrière heeft behaald, is Lewis Hamilton. Achter Schumacher valt een groot gat naar Niki Lauda, die met vijftien overwinningen op de tweede plaats staat. Vettel pakte één zege minder dan de Oostenrijker en bivakkeert op de derde plek onder Ferrari-coureurs, vlak voor Alberto Ascari.

Het aantal pole-positions

Felipe Massa, Ferrari F2008. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Het record: Michael Schumacher (58 pole-positions)

De klassering van Vettel : vijfde (12 pole-positions)

Achter Vettel : Jacky Ickx, Rubens Barrichello (11 pole-positions)

In zes jaar Ferrari mocht Vettel twaalf keer vanaf de eerste startpositie vertrekken. Net als met het aantal gereden Grands Prix moet hij daarmee vier coureurs voor zich laten. De 58 poles van Michael Schumacher bleven ver buiten bereik, maar ook Niki Lauda (23), Felipe Massa (15) en Alberto Ascari (13) begonnen in dienst van de Scuderia vaker vanaf de eerste startpositie.

Het aantal podiumplaatsen

Kimi Räikkönen, Ferrari F2007. Photo by: Sutton Images

Het record: Michael Schumacher (116 podiums)

De klassering van Vettel : gedeeld tweede (55 podiums)

Achter Vettel : Kimi Räikkönen (52), Fernando Alonso (44 podiums)

Vrijwel alle Ferrari-records zijn in handen van Michael Schumacher en dat geldt ook voor het aantal gescoorde podiumplaatsen. Liefst 116 keer mocht de zevenvoudig wereldkampioen namens het Italiaanse fabrieksteam naar het podium. Dat aantal wordt zelfs door de coureurs op de tweede plaats niet geëvenaard: Vettel en Rubens Barrichello pakten allebei 55 podiumplaatsen en komen samen dus uit op 110 podiumplaatsen. Kimi Raikkonen volgt daarna met 52 podia.

Het aantal wereldtitels

Michael Schumacher, Ferrari F2001. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Het record: Michael Schumacher (5 wereldtitels)

De klassering van Vettel : Geen

Michael Schumacher vierde zijn grootste successen in dienst van Ferrari en ook het gros van zijn wereldtitels pakte hij in Italiaanse dienst: tussen 2000 en 2004 legde hij vijf keer op rij beslag op het kampioenschap. Geen enkele andere coureurs scoorde meer dan twee wereldtitels als Ferrari-coureur. Die eer was voorbehouden aan Niki Lauda en Alberto Ascari. Ook Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Jody Scheckter en Kimi Raikkonen wonnen een wereldtitel namens Ferrari, terwijl Vettel er zoals gezegd dus niet in slaagde om in de voetsporen van Schumacher te treden en dus geen titel won.