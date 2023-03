Alexander Albon: Williams maakte grootste stap na Aston Martin

Williams kon in 2022 onder het nieuwe technische reglement weinig uithalen door een gebrek aan downforce en slechte balans op lage snelheid. Het team verzamelde acht punten en werd slechts tiende in het constructeurskampioenschap. De nieuwe FW45 lijkt echter een stuk stabieler en met de nieuwste creatie uit Grove behaalde Alexander Albon in Bahrein meteen een punt door als tiende over de meet te komen. F1-rookie Logan Sargeant maakte indruk met een twaalfde plek.

"We reden met weinig downforce, wat het nog lastiger maakte", zegt de Thai. "Dus de snelheid die we toonden in die omstandigheden... ik moet zeggen dat ik heel erg trots ben. Iedereen kijkt naar Aston Martin op het podium en de stap die zij hebben gezet, maar wij zijn het team dat daarna de grootste stap heeft gezet. Als je kijkt naar onze positie een jaar geleden, dan hebben we het nu heel goed gedaan. Het helpt ook mee dat we betrouwbaar waren. We hebben punten gehaald in onze eerste race."

Williams-teambaas James Vowles zei eerder al dat het F1-team bereid is om de ontwikkeling van de 2023-auto op te offeren om succes op langere termijn te boeken. Albon denkt met de nieuwe wagen wel vaker punten te kunnen scoren dan hij deed met diens voorganger. Met de FW44 bereikte de coureur in 2022 vijf keer de punten. "Ik zou dit niet gezegd hebben toen ik in Bahrein aankwam, maar wie weet. We kwalificeerden ons niet heel goed, we hadden hoger moeten staan. Het zou onze race een stuk makkelijker hebben gemaakt, maar dat is allemaal vooruitgang. Ik wil nu niet te optimistisch zijn, maar ik weet dat er zaken komen in de volgende races die ons vooruit gaan helpen."

Volgens de voormalig Red Bull-coureur weet de renstal ook al welke gebieden aangepakt moeten worden met de FW45. "Het is zaak om die zwakheden goed in kaart te brengen, dat is belangrijk. We weten met betrekking tot downforce waar onze voordelen liggen. Onze auto heeft een ander soort karakter. Het is zaak dat we nog een aantal van die karakteristieken oplossen. Dat onderzoeken gaat mogelijk iets langer duren. Maar voor nu, dus op de korte termijn, weten we wat beter moet. De rondetijd is er al wel. We zijn snel en stabiel."

