De Zuid-Afrikaan was tussen 1972 en 1980 actief in de koningsklasse van de autosport. Hij reed 111 Grands Prix, waarvan hij er 10 won. De inmiddels 74-jarige Scheckter biedt nu 12 auto’s uit zijn privécollectie aan bij veilinghuis RM Sotheby. De veiling vindt plaats op 11 mei.

Het meest bijzondere model is de Ferrari 312 T4 uit 1979, de laatste auto die een rijderstitel pakte in het leven van Enzo Ferrari. Het betreft chassis #040, de vierde van vijf T4’s die is gebouwd. Hij is enkel door Scheckter bestuurd en hij won er de Grands Prix van België, Monaco en de thuisrace van Ferrari in Monza mee. In Italië legde hij beslag op de wereldtitel. De tweede plaats van teamgenoot Gilles Villeneuve leverde Ferrari ook het constructeurskampioenschap op. De Zuid-Afrikaan kocht zijn auto in 1982 van Ferrari. Naar schatting gaat het model vijf tot zes miljoen euro opleveren.

Ook in de veiling gaat de McLaren M19A uit 1971, waarmee Scheckter een jaar later zijn F1-debuut maakte. Deze bolide is eveneens bestuurd door Denny Hulme, Jackie Oliver, Mark Donohue, Peter Revson en Brian Redman. Scheckter verkoopt ook een replica van de fameuze Tyrrell P34 zeswieler. De Wolf WR1 uit 1911 waarmee Scheckter de tweede plaats in het wereldkampioenschap Formule 1 behaalde staat eveneens te koop, evenals een McLaren M23 uit 1973 en de Tyrrell 007 uit 1975.

Jody Scheckter, Tyrrell Foto door: Motorsport Images

Naast de F1-auto’s verkoopt hij twee Formule 2-wagens (McLaren M21 uit 1972; Rondel M1 uit 1973) en een Merlyn Mk21 Formule 3-bolide uit 1973.

Daarnaast is er zijn Merlyn Mk11a uit 1969, Trojan T101 Formule 5000 uit 1974 plus de Alfa Romeo Giulietta SZ sportwagen uit 1960 die in 1961 en 1963 deelnam aan de beroemde Targa Florio.

Samen hebben de twaalf een geschatte waarde van meer dan twaalf miljoen euro.