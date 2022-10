Mercedes onthult laatste updates op F1-auto voor GP Amerika

Mercedes bevestigde in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten de laatste updates voor de W13 mee te nemen. De eerste details van het nieuwe pakket werden donderdag onthuld, toen in de pitstraat een aangepaste voorvleugel werd getoond. Dit omvatte veranderingen aan het buitenste gedeelte en enkele nieuwe stukken op de bovenste flappen die de luchtstroom moeten verbeteren. De volledige details zijn nu bekendgemaakt door het technische document dat de FIA kort voor de start van de eerste training heeft verstuurd.

De verklaring van Mercedes is dus dat de aangepaste onderdelen bedoeld zijn om de luchtstromen te verbeteren door de camber van de uiteindes van de voorvleugel te veranderen en meer afscheiders toe te voegen. Volgens het Duitse merk worden de uiteindes nu minder belast, wat de aanvoer naar de vleugels naast de voorwielen en naar de achterkant moet verbeteren. "De afscheiders verbeteren de stijfheid van de laatste twee vleugelelementen", voegt Mercedes eraan toe. Het team heeft meer nieuwe onderdelen op de W13 gezet. De achtervleugel is bijgewerkt met een nieuwe end plate. Dit om de belasting op het bovenste deel van de achtervleugel te verhogen. Tot slot rijdt Mercedes in Austin met een aangepaste vloer, waarbij er wijzigingen zijn doorgevoerd aan de vloerrand en er vinnetjes op de vloer zijn geplaatst. Dat laatste verbetert de luchtstroom, waardoor de aerodynamica van de diffuser beter moet werken, dit terwijl de belasting aan de voorkant van de vloer gehandhaafd blijft. De aangepaste vloerranden hebben eenzelfde effect.

Mercedes is een van de drie Formule 1-teams die updates meebrengt naar Austin. De andere twee formaties zijn Alpine en Alfa Romeo. Alpine wil in diens strijd met McLaren voor de vierde plaats in het constructeurskampioenschap de performance verbeteren met een aangepaste vloer, waarbij er een winglet aan de vloerrand is toegevoegd. Dit is de laatste vloerupdate van het seizoen voor Alpine. Alfa Romeo kiest eveneens voor een aanpassing aan de vloer, waarbij de geometrie van het voorste deel van de vloer en de uitsparingen aan de zijkant zijn gewijzigd. Dit in een poging de downforce te vergroten en de stabiliteit te verbeteren.