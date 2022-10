VIDEO: Verstappen hindert Ferrari-junior Shwartzman in VT1 F1 Amerika

Robert Shwartzman kreeg vrijdag de kans om de F1-75 van Charles Leclerc aan de tand te voelen. In een van zijn snellere rondes stuitte de Ferrari-junior echter op de Red Bull RB18 van Max Verstappen, die hem hinderde bij het ingaan van de laatste bocht. Shwartzman was niet blij met de actie van de Nederlander. Uiteindelijk was hij wel de snelste van alle rookies die in VT1 in Amerika in actie kwamen.

