Logan Sargeant staat op pole-position om de vertrekkende Nicholas Latifi op te volgen bij Williams in 2023, helemaal nu Nyck de Vries onderdak heeft gevonden bij AlphaTauri. Sargeant beschikt echter nog niet over een superlicentie: het rijbewijs voor de Formule 1. Daarvoor moet hij het Formule 2-kampioenschap in de top-vijf afsluiten. Momenteel bezet de Williams-junior de derde plek, maar hij wordt op de hielen gezeten door diverse rijders. De kans dat Sargeant naar beneden tuimelt dankzij een eventueel slecht weekend is goed mogelijk. Het team heeft naar verluidt meerdere opties wanneer Sargeant niet de benodigde licentiepunten haalt, dat zijn Haas-coureur Mick Schumacher en Antonio Giovinazzi.

De Amerikaanse coureur nam vrijdag de auto van Latifi over. Sargeant maakte zijn officiële F1-debuut voor eigen publiek op het Circuit of The Americas. Hij legde 23 ronden af. Sargeant besloot de training als negentiende, voor de gecrashte Giovinazzi. Hij moest 1,9 seconde toegeven op de tijd van teamgenoot Alexander Albon.

"Het was heel anders dan ik dacht", zegt Sargeant na de sessie. "De manier waarop de auto reageert is in vergelijking met F2 heel anders. Hij reageert heel gevoelig op hoge snelheid en het remmen is zo goed. Over het algemeen was het een goede run. Ik heb veel geleerd. Ik was behoorlijk onder de indruk van het vermogen bij de start. Dat is iets om aan te wennen, verder was het best tricky. Ik heb het idee dat ik veel heb opgepikt. Het was dus anders dan ik dacht, maar wel op een goede manier. Het is nu zaak te debriefen en zoveel mogelijk goede feedback te geven."

Gevraagd naar zijn toekomstplannen is hij terughoudend. "Om eerlijk te zijn weet ik het niet zo goed. Ik moet het in Abu Dhabi goed doen om mijn superlicentie veilig te stellen. Dat is de belangrijkste focus nu. Ik moet daarheen gaan, goede races rijden en mezelf in de top-drie houden."