De nieuwe voorvleugel die Mercedes heeft meegenomen naar het Circuit of the Americas verschilt op meerdere punten van de voorganger. Niet alleen de buitenste sectie waar de flappen verbonden zijn aan de endplate is aangepast, ook zijn er interessante flow diverters tussen de bovenste twee flappen bevestigd.

Het is met de huidige reglementen toegestaan om de bovenste twee flappen met kleine elementen aan elkaar te bevestigen om te voorkomen dat deze flappen te veel gaan bewegen onder hoge druk. In totaal mogen er volgens de regels acht van deze ‘slot gap seperators’ aan beide zijden van de voorvleugel bevestigd worden. Mercedes gaat een stapje verder met de vormgeving van deze elementen. Deze zijn nu veel duidelijker naar buiten gericht en bestaan uit een groter oppervlak, waardoor er meer lucht naar buiten wordt gestuurd. Het is niet nieuw dat teams deze elementen gebruiken om de lokale luchtstroming te beïnvloeden. De versie op de W13 lijkt echter een stuk robuuster en speelt daardoor een grotere rol in de sturing van de lucht langs de voorband.

Mercedes F1 W07 voorvleugel, met vinnetjes op de bovenste flap. Illustratie: Giorgio Piola

Het is niet voor het eerst dat Mercedes probeert de luchtstroming op de bovenste flap te beïnvloeden. Hierboven een illustratie van de W07 uit 2016, waarbij smalle vinnetjes werden bevestigd om de lucht naar buiten te sturen.

Naast de nieuwe slot gap seperators heeft het team ook de buitenste sectie van de vleugel aangepast. De vormgeving van de uiteinden van de flappen en de wijze waarop ze verbonden zijn aan de endplate is veranderd. Ook deze wijzigingen zijn erop gericht om de lucht meer naar buiten te sturen.

Mercedes W13 - detail van de endplate. Foto: Giorgio Piola