Williams gaat ontwikkeling 2021-auto niet volledig opgeven voor 2022

Williams vond afgelopen seizoen langzaam de weg omhoog, nadat de renstal een dieptepunt bereikte in 2019. Punten werden er weliswaar niet gescoord door Nicholas Latifi en George Russell, maar het lukte vooral Russell om zich regelmatig te mengen in de strijd met de middenmoot. Toch zijn verdere verbeteringen nodig om van de laatste plaats in het kampioenschap af te komen. De nieuwe technische reglementen van 2022 bieden een geweldig instapmoment voor de in Grove gevestigde renstal, maar teambaas Roberts is zich ervan bewust dat die regels ook een risico met zich meebrengen. Daarom wil Williams er alles aan doen om de auto voor 2022 zo goed mogelijk te maken

“De reglementen van 2022 zijn voor alle teams een geweldige kans, maar het is ook een groot risico. Maar het ding waarop wij gefocust zijn is dat er tussen 2021 en 2022 niets meegenomen kan worden, dus je kan nergens laat mee zijn”, verklaart Roberts het risico. “Zelfs een simpel onderdeel kan je tegenhouden bij het racen. We zijn dus voorzichtiger dan normaal met ons programma. We rekenen vanaf de eerste race van 2022 terug om te zien wat we wanneer klaar moeten hebben, wat we nodig hebben voor de wintertest. Daarna gaan we helemaal terug naar het ontwikkelingsprogramma om uit te zoeken hoeveel ruimte en capaciteit we in de hele organisatie hebben.”

Maar eerst heeft Williams het seizoen 2021 nog voor de boeg. Getuige de woorden van Roberts is het team van plan om de aandacht vroeg te verschuiven naar de auto voor 2022, maar hij maakt tegelijkertijd duidelijk dat de 2021-auto zeker in de openingsfase van het jaar nog doorontwikkeld gaat worden. “We hebben in het eerste deel van het jaar zeker tijd, mensen en beschikbaarheid van de windtunnel en CFD om de auto van 2021 te ontwikkelen en dat gaan we ook doen”, zei Roberts. “Er komt een kruispunt, maar ik weet nog niet wanneer dat is. Het wordt in ieder geval niet augustus, dan zijn we al honderd procent bezig met de ontwikkeling van de auto voor 2022. Tegelijkertijd is het ook niet eind januari. Ergens in de tussenliggende periode gaan we de bakens verzetten."