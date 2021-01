McLaren MCL35M wordt door motorwissel ‘bijna geheel nieuwe auto’

Vanwege het coronavirus heeft de Formule 1 vorig jaar besloten een aantal kostenbesparende maatregelen door te voeren. Naast het uitstellen van de nieuwe technische reglementen tot 2022 werd ook besloten dat de teams hun chassis van de 2020-auto mee moeten nemen naar 2021. Wel konden de teams met twee tokens grote upgrades doorvoeren, maar McLaren zet die verplicht in voor de wissel van Renault- naar Mercedes-motoren. Bovendien heeft die motorwissel forse gevolgen voor de mate waarin McLaren onderdelen van de 2020-auto mee kan nemen naar 2021, benadrukt productiedirecteur Piers Thynne van de Britse renstal.

“Daar waar ieder ander team het merendeel van hun auto van vorig jaar meeneemt naar dit jaar, zorgt onze wissel naar de Mercedes-motor ervoor dat dit voor ons niet het geval is. Het heeft voor veel veranderingen gezorgd en in essentie bouwen we een geheel nieuwe auto”, zei Thynne. Het verschil tussen het aantal nieuwe onderdelen voor de MCL35 van 2020 en de MCL35M van 2021 is volgens hem heel klein. “De achterkant van het chassis en de behuizing van de versnellingsbak zijn fors aangepast voor de nieuwe krachtbron. Het wisselen van krachtbron heeft grote invloed op de architectuur van de auto en de manier waarop alles verpakt is, dus de gehele layout van de koeling en de leidingen voor vloeistoffen en lucht is veranderd, evenals de elektrische systemen en de controlekasten.”

Om de kosten toch enigszins te drukken heeft McLaren maximaal gebruik gemaakt van de lijst met Transitional Carry Over (TCO)-componenten die de FIA heeft opgesteld. Deze onderdelen vallen buiten het budgetplafond en mogen in 2021 ingezet worden als ze ook op de wagen van 2020 zaten. “Deze TCO-regels hebben wij tot het maximum gepusht om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen, zoals het binnenwerk van de versnellingsbak en enkele componenten van de wielophanging”, aldus Thynne. “Daardoor zijn we niet een deel van het budget voor 2021 kwijt aan het ontwerpen en produceren van deze onderdelen.”

McLaren zoekt grenzen op voor 2022

Inmiddels zijn de teams ook al bezig met de ontwikkeling van de auto voor 2022, het eerste jaar onder de fors gewijzigde technische reglementen. Hoewel de MCL35M nog niet gepresenteerd is, is ook McLaren al bezig met de productie van onderdelen voor de opvolger van die wagen. “Wat betreft de productie van de auto voor 2022 zitten we in een vroeg stadium. De focus ligt vooral op onderdelen die getest worden in de windtunnel”, verklaart Thynne. Daarbij zoekt McLaren de grenzen van het reglement op. “De testonderdelen moeten aerodynamisch gezien de grens opzoeken, want zo vind je prestaties. Als ze werken, dan is dat mooi. Zo niet, dan kunnen we altijd een stapje terug zetten voor het productieonderdeel. Je moet de lat hoog leggen en dat is precies wat we doen om vooraan terug te keren.”