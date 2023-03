Williams heeft een aantal lastige jaren achter de rug op zowel financieel als sportief gebied. Het ex-familiebedrijf moest in 2020 verplicht verkocht worden aan Amerikaanse investeerders Dorilton Capital om het voortbestaan van het team te kunnen garanderen. In 2022 was Williams wederom de hekkensluiter in de koningsklasse, de vierde keer dat dat gebeurde in de laatste zes jaar. Begin dit jaar zag het team Jost Capito zijn functie als teambaas neerleggen, welke uiteindelijk weer gevuld werd James Vowles, Mercedes’ hoofdstrategist en Toto Wolff’s rechterhand. Ook technisch directeur FX Demaison en hoofd van de aerodynamica-afdeling David Wheater verlieten het team, waar vooralsnog geen vaste vervangers voor zijn toegewezen.

Ondanks een onrustige winter, merkt kersverse teambaas Vowles dat zijn team de spirit er goed in heeft zitten. “Het beste woord dat ik kan gebruiken is een vonk”, vertelt de Brit. “Het is fascinerend om die vonk te zien. Het team laat hun schouders niet hangen, de hoofden zijn geheven. We zijn een bepaalde richting ingeslagen en zij zien waar het heengaat en hoe we vooruit kunnen streven. Het is duidelijk een team dat een ontzettend moeilijke winter achter de rug heeft, en ook een aantal lastige jaren daarvoor. Maar ze zien het licht aan het einde van de tunnel.”

Eerste grote aanwinst voor het team

Vowles heeft laten weten zijn tijd te nemen om eerdergenoemde sleutelfiguren te vervangen, aangezien hij eerst een degelijke structuur wil bouwen die het team op de lange termijn helpt. Daarentegen heeft Vowles er wel voor gekozen om de Canadees Frederic Brousseau aan te nemen als chief operating officer. Brousseau neemt bakken ervaring mee vanuit de luchtvaartindustrie, waar hij twintig jaar gewerkt heeft bij de Canadese straalmotorbouwer Pratt & Whitney. Vowles zegt het volgende over zijn eerste grote aanwinst voor het team: “Een Formule 1-auto bestaat uit ongeveer vijftienduizend componenten die ontworpen, geproduceerd en samengesteld moeten worden in een tijdsspanne van een paar weken. Daar is iemand voor nodig die dat integraal door het bedrijf heen plant. Het budgetplafond maakt het des te belangrijker dat je efficiënt met je middelen omgaat, zodat zo veel mogelijk geld in de auto gestoken kan worden.” Het vertrek van Demaison en Wheater wordt intern voorlopig goed opgevangen volgens Vowles. “Maar we moeten hen aanvullen met ervaren krachten uit de industrie”, sluit de Brit af.

