Eén gebied dat continu in ontwikkeling is, is het remsysteem. De teams proberen namelijk het gewicht te verminderen, de warmteafvoer te verbeteren en de algemene remprestaties van hun auto's te verbeteren. Red Bull heeft enkele aanpassingen doorgevoerd aan haar remklauwen, nu het team aan kleine stappen vooruit werkt die zich na verloop van tijd zullen uitbetalen.

Het remsysteem van de RB18 van vorig jaar was een fascinerende casestudy van het team, dat in de loop van de eerste helft van het seizoen veel verfijningen aanbracht om de beste oplossing te vinden. Red Bull was een van de teams die een kuip ontwierp die de remschijf omsloot en deze isoleerde binnen de grotere trommel die was ontstaan door de nieuwe reglementen en de komst van de 18-inch velg. De kuip is een middel om de verschillen in afmetingen tussen de remschijven en de velg te overbruggen en biedt tevens een methode om de remmen binnen een bepaald temperatuurbereik te houden, zodat ze beter presteren.

De teams waren eraan gewend geraakt dat ze de warmte, die tussen de remmen en de velg wordt uitgewisseld, konden benutten en dat ze volledig begrepen welke invloed dat heeft op de temperatuur van de band onder het vorige reglement. Daarom zou de regelwijziging alleen maar betekenen dat ze zouden proberen te doen wat ze konden met de nieuwe ontwerpen. Vorig jaar werd de kuip aangepast qua vorm en toegepaste coatings om er de best mogelijke prestaties uit te halen. Datzelfde kon ook gezegd worden over de remklauwen, waarvan het oppervlak van een nieuwe coating werd voorzien om de warmteoverdracht te beperken.

Voor de RB19 heeft Red Bull het ontwerp van de remassemblages opnieuw herzien, waarbij de grootte van de schijfkuip is vergroot en de vorm is herzien, terwijl de remklauw enkele wijzigingen heeft ondergaan om het gewicht te verminderen en de koeling verder te verbeteren. De centrale poorten, die de door de remschijf gegenereerde warmte door de remklauw afvoeren, zijn groter geworden. Verder is een reeks kleine buisjes toegevoegd die als vinnen werken om de temperatuur onder controle te houden (geel gemarkeerd).

Aston Martin AMR23 remklauw voorremmen (gele markering AMR22). Foto: Giorgio Piola

Zoals eerder gemeld heeft Aston Martin ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor 2023. Het team heeft de hele assemblage herzien, inclusief de positie van de remklauw, om zich aan te sluiten bij het groeiende contingent dat nu gebruik maakt van de schijfkuipoplossing. Net als Red Bull heeft Martin dit seizoen ook de buisvinnen op zijn remklauwen aangebracht (geel gemarkeerd), in zijn oneindige zoektocht naar betere prestaties.

Ferrari SF-23 voorremmen vergelijking. Foto: Giorgio Piola

Ferrari heeft ook grote veranderingen doorgevoerd voor 2023. Het heeft het voorbeeld van anderen gevolgd en een kuip rond de remschijf aangebracht, waardoor ook de positie van de remklauw is veranderd. De remklauw zit nu verder voor de remschijf, waardoor ook het leidingwerk dat de koele lucht van de inlaat naar de behuizing van de remklauw voert, moest worden aangepast. Twee leidingen voeren nu koele lucht, opgevangen door de inlaat, naar elke kant van de kuip van de remklauw. Ondertussen zijn er wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van de remschijf, waarbij het aantal en de positie van de boorgaten voor 2023 zijn gewijzigd. Er is nu een X-vormig boorpatroon (geel gemarkeerd, rechter inzet), waarbij om de zes gaten een gat ontbreekt, in plaats van het diagonale patroon met vijf gaten over de hele breedte dat vorig seizoen werd gebruikt.