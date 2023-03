Nike houdt naam nieuw kledingmerk Max Verstappen tegen

De kleding en petjes van Red Bull Racing en Max Verstappen zijn bijzonder populair in Nederland en dat geldt ook voor de producten die onder de naam van de Nederlandse Formule 1-kampioen worden uitgebracht. Dat laatste wil hij graag iets serieuzer gaan aanpakken door zijn eigen kledingmerk op poten te zetten. De naam voor dat project was er ook al, want de producten hadden onder de naam Max 1 op de markt gebracht moeten worden. Om de rechten daarvoor vast te leggen, is er op 10 december 2021 een aanvraag gedaan voor het woordmerk Max 1. Toch moet Verstappen nu op zoek naar een nieuwe naam voor zijn kledinglijn, zo blijkt uit een uitspraak van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Sportkledingfirma Nike heeft in februari 2022 namelijk oppositie ingesteld tegen de naam Max 1. Het Amerikaanse bedrijf is van mening dat de naam van Verstappens kledinglijn te veel overeenkomt met de Air Max-productlijn die het zelf produceert, waardoor de producten van Max 1 gezien zouden kunnen worden als onderdeel van de Air Max-familie. Bovendien zouden de waren van het nieuwe merk van Verstappen onder dezelfde productcategorie vallen als de Air Max-producten van Nike. Eind februari deed Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom uitspraak in de zaak en daarin werd Nike in het gelijk gesteld. Dat houdt in dat Verstappen op zoek moet naar een nieuwe naam voor zijn kledingmerk.

"De betrokken waren zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Visueel en auditief is er sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens", valt te lezen in de uitspraak van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. "Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en die van het betwiste teken, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Aangezien het in de kledingsector gebruikelijk is dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt geconfigureerd, zou het relevante publiek ook kunnen denken dat het betwiste teken een submerk van de opposant is."