Max Verstappen heeft sinds zijn overstap naar Red Bull Racing in 2016 al 36 Grands Prix gewonnen. Die successen behaalde hij bij 24 verschillende Grands Prix op 22 verschillende circuits. Zo was de 25-jarige Nederlander al vier keer succesvol op de Red Bull Ring en het Autodromo Hermanos Rodriguez, terwijl hij op zowel Spa als Zandvoort twee keer als winnaar over de streep kwam. Toch zijn er nog diverse races die Verstappen nog nooit op zijn naam heeft geschreven. Komend weekend staat een van die wedstrijden op het programma als de Formule 1 neerstrijkt in het Australische Melbourne. Alleen in 2019 stond hij op het podium in Albert Park, toen hij als derde aan de finish kwam. Het meest recente bezoek in 2022 was geen succes, want Verstappen viel toen uit met technisch malheur.

Ook voor Red Bull is het al eventjes geleden dat er successen werden geboekt in Australië. De enige zege op het stratencircuit door Albert Park dateert alweer van 2011, toen Sebastian Vettel zijn titelverdediging aftrapte met de overwinning. Verstappen vindt het tijd om af te rekenen met deze statistieken. "Ik kijk ernaar uit om weer naar Australië te komen. Het is altijd fijn om er te zijn en om Melbourne te ervaren, al is deze race de afgelopen jaren nooit echt goed voor ons geweest", zegt Verstappen in zijn vooruitblik op de race, waar hij naar uitkijkt. "Het circuit is geweldig met enkele snelle bochten. Ik hou ervan om hier te rijden, dus hopelijk kunnen we dit weekend een goede race afwerken. We hebben gewoon een normaal en consistent weekend nodig. We hebben hier als team sinds 2011 niet meer gewonnen, dus laten we kijken wat er mogelijk is."

Hard werken om betrouwbaarheid te verbeteren

In principe zijn alle ingrediënten in huis voor een succesvol weekend voor Red Bull in Melbourne, nadat er in Bahrein en Saudi-Arabië dubbelzeges werden behaald. Het gevolg is dat Verstappen momenteel 44 punten heeft verzameld en het WK aanvoert, op één puntje gevolgd door teamgenoot Sergio Perez. Bij de constructeurs heeft Red Bull maar liefst 49 punten meer dan naaste achtervolgers Mercedes en Aston Martin. Toch weet Perez dat Red Bull niet op haar lauweren kan rusten, al is het maar doordat de betrouwbaarheid van de RB19 tot dusver niet perfect is geweest.

"Ik was enorm trots op het team en onze prestaties in Jeddah. Ik had een heel compleet weekend en dat was ook een van mijn doelstellingen voor dit seizoen: om gedurende drie dagen consistent te zijn. Maar we zijn pas twee races bezig, dus we moeten blijven pushen om deze geweldige start van het seizoen voort te zetten", weet de vijfvoudig GP-winnaar. "Bahrein en Saudi-Arabië zijn heel verschillende circuits en Australië wordt een nieuwe uitdaging voor ons en deze auto. De snelheid is geweldig en we werken hard om ervoor te zorgen dat we ook betrouwbaar zijn. Het is tot dusver een leuke start van 2023, maar dat maakt allemaal niets uit als we het hoge niveau niet vasthouden."

