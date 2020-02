Williams houdt met FW43 vast aan concept van 2019-auto

De Britse formatie was vorig seizoen zowel in de kwalificaties als de races met afstand het langzaamste team. Alleen in de chaotisch verlopen Grand Prix van Duitsland werd een punt gescoord, maar ook pas nadat de coureurs van Alfa Romeo een tijdstraf hadden gekregen. Ondanks dat de FW42 hopeloos traag was, gooit Williams het met de FW43 echter niet over een totaal andere boeg, zo vertelt hoofdontwerper Doug McKiernan na de onthulling van de 2020-bolide.

“De overkoepelende gedacht achter de FW43 is dat het een doorontwikkeling is van de FW42”, zegt McKiernan. “Er zijn geen fundamentele veranderingen aan het concept.” McKiernan is niettemin optimistisch dat de FW43 een stap vooruit is vergeleken met haar voorganger. “We hebben veel aandacht besteed aan het doorgronden van de problemen die we hadden met de FW42 en zorgvuldig besloten welke delen van de auto we verder wilden ontwikkelen, waarbij we hebben gekeken naar wat ons de meeste performance zou opleveren”, aldus McKiernan. “Er is op een gezond tempo gewerkt in de windtunnel waardoor we de koeling van de auto aanmerkelijk hebben kunnen verbeteren. Het team heeft ook de mechanische problemen waar we in 2019 last van hadden, aangepakt. We hebben goede vooruitgang geboekt met de remmen en het totale gewicht van de auto en blijven ons gedurende het seizoen op deze gebieden focussen.”

Chief engineer Adam Carter is vol vertrouwen dat het een goede beslissing is geweest om de FW42 als basis te nemen voor de nieuwe auto. “Dit betekent dat er minder tijd en geld is gestoken in het ontwikkelen van nieuwe concepten, waardoor de ontwerpafdeling meer werk heeft kunnen maken van het optimaliseren van bepaalde delen van de wagen. Dit is vooral goed terug te zien aan de wijze waarop alles is verpakt en aan de details van de onderdelen”, aldus Carter.

Kort nadat Williams de eerste afbeeldingen van de FW43 had vrijgegeven, beleefde de auto zijn baandebuut op het circuit van Barcelona, waar het team onder het mom van een filmdag een shakedown uitvoert. George Russell stuurde de wagen naar buiten.