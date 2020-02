Williams ditmaal wel op tijd klaar: Russell in actie met 2020-auto

Het verhaal is bekend: de 2019-auto van Williams was niet op tijd klaar, waardoor het voormalige topteam uit Grove het begin van de winterse testdagen moest missen. Het toch al geplaagde Williams kwam deze klap niet meer te boven. De formatie van waarnemend teambaas Claire Williams liep mede daardoor een heel seizoen pijnlijk achter de feiten aan.

Toch hield Claire Williams steevast hoop op beterschap. Ze liet meermaals weten veranderingen te hebben doorgevoerd, waardoor een herhaling van zetten voor 2020 uit te sluiten viel. Deze woorden blijken nu in ieder geval deels te kloppen: de auto voor dit jaar is namelijk wél op tijd klaar. Nog voor de eerste formele testdag in Barcelona kon Russell het nieuwste strijdwapen aan de tand voelen.

Net als Haas en Renault werkt Williams vandaag een filmdag af in de Catalaanse stad. Deze dag moet vooral de eerste kinderziektes aan het licht brengen, zodat Williams geen kostbare tijd verliest tijdens de collectieve testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het team heeft niet bekendgemaakt of nieuwbakken F1-coureur Nicholas Latifi ook nog in actie komt tijdens de filmdag.

In beeld: Eerste foto's van de Williams FW43 in actie