Williams showt F1-auto voor 2020 met nieuwe livery

Williams onthulde op maandagochtend de FW43, die een rampzalig seizoen 2019 moet doen vergeten. ROKiT blijft aan boord als hoofdsponsor, de Poolse sponsor PKN Orlen is samen met Robert Kubica verhuisd naar Alfa Romeo. Williams kiest er andermaal voor om aan het begin van het jaar een nieuw kleurenschema op de auto te introduceren, om een breuk te maken met vorig seizoen.

Mercedes-talent George Russell is aan boord gebleven en begint over een maand in Australië aan zijn tweede jaar in de Formule 1. De Canadees Nicholas Latifi, die vorig jaar achter Nyck de Vries tweede werd in de Formule 2, maakt bij het Brite team zijn debuut op het hoogste niveau. Jack Aitken is in 2020 de reservecoureur van Williams. De Brit had deze functie eerder bij Renault.

Vorig jaar had Williams de auto niet op tijd gereed en moest het team de eerste testdagen in Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De oude wereldkampioenen reden vervolgens het hele jaar achteraan en werden dan ook tiende en laatste in het WK. Alleen in de chaotische Duitse Grand Prix werd een punt behaald. Het team van Claire Williams hoopt dit seizoen sterker voor de dag te komen en heeft daarvoor een reorganisatie doorgevoerd op de technische afdeling.