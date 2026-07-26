Waarom Hamilton achter Verstappen moet starten

Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije 2026 in de Formule 1 moesten twee van de coureurs op de eerste rijen nog naar de stewards. Op basis van de beelden was al snel duidelijk dat Lewis Hamilton (tweede in Q3) een gridstraf van drie plaatsen zou krijgen, de standaardstraf bij het duidelijk hinderen van een andere coureur.

Voor Kimi Antonelli (vierde in Q3) moest, bij gebrek aan duidelijkere gegevens, worden gewacht op de beslissing van de stewards. Zij besloten eveneens om de leider in het kampioenschap een gridstraf van drie plaatsen op te leggen, omdat zij vonden dat er voldoende verzachtende omstandigheden waren om hem niet de standaardstraf te geven voor onvoldoende vertragen onder een gele vlag, namelijk vijf plaatsen.

Toen deze twee straffen eenmaal waren toegekend, kon de FIA de definitieve kwalificatieresultaten publiceren en vooral, rond 20.00 uur, de eerste voorlopige startopstelling. Daarop is de volgorde van de top 10 als volgt:

Een volgorde die een aantal fans vreemd deed opkijken; zij vroegen zich af waarom Hamilton zo was geplaatst, terwijl hij vóór Antonelli's straf achter Oscar Piastri en voor Max Verstappen leek te moeten starten. Volgens die redenering zou de later opgelegde straf voor Antonelli daar niets aan moeten veranderen, behalve dat de drie genoemde coureurs één plek zouden opschuiven, wat zou hebben opgeleverd: 3. Piastri, 4. Hamilton en 5. Verstappen.

Die gedachte is niet onlogisch, want het is in werkelijkheid een overblijfsel van de manier waarop straffen vroeger konden worden toegepast en de volgorde op de grid bepaalden. Dat is tegenwoordig echter niet meer het geval.

Een duidelijke procedure om de grid vast te stellen

Hamilton n'a pas profité longtemps de sa seconde place. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alinea b van artikel B2.5.4 van het Formule 1-reglement voorziet in een vrij duidelijke procedure voor de manier waarop een grid moet worden samengesteld. Hier volgt de volledige tekst, waarna we die concreet zullen toepassen:

"Uitgaand van een lege grid krijgen de coureurs hun posities op de grid toegewezen volgens de volgende reeks stappen:

Geklasseerde coureurs [in de kwalificatie] die voor de race 15 of minder gridplaatsen aan straf hebben verzameld, opgelegd in de afgelopen 12 maanden en nog niet ingelost, krijgen een voorlopige gridpositie toegewezen die gelijk is aan hun klassering in de kwalificatie, vermeerderd met de som van hun nog niet ingeloste gridstraffen. Als twee of meer coureurs dezelfde voorlopige positie delen, wordt hun onderlinge volgorde bepaald op basis van hun klassering in de kwalificatie, waarbij de langzaamste coureur de aan hem toegewezen voorlopige positie behoudt, terwijl de andere coureurs voorlopige posities direct voor hem toegewezen krijgen. Zodra de voorlopige posities aan de bestrafte coureurs zijn toegewezen overeenkomstig het [vorige] punt, krijgen de geklasseerde, niet-bestrafte coureurs elke onbezet gebleven gridpositie toegewezen, in de volgorde van hun klassering in de kwalificatie. Zodra de plaatsen aan de geklasseerde, niet-bestrafte coureurs zijn toegewezen, worden de bestrafte coureurs met een voorlopige gridplaats, zoals gedefinieerd in punt i, verplaatst om elke onbezet gebleven plaats op de grid in te nemen. Geklasseerde coureurs die voor de race meer dan 15 nog niet ingeloste strafplaatsen hebben verzameld, opgelegd in de afgelopen twaalf maanden, starten achter alle andere geklasseerde coureurs. Hun onderlinge positie wordt bepaald overeenkomstig hun klassering in de kwalificatie. Niet-geklasseerde coureurs die door de stewards toestemming hebben gekregen om deel te nemen, krijgen gridplaatsen toegewezen achter alle geklasseerde coureurs. Hun onderlinge posities worden bepaald overeenkomstig artikel B2.4.3b."

Voor het geval van Hongarije zijn de laatste twee punten niet relevant: geen enkele coureur kreeg meer dan 15 strafplaatsen en geen enkele coureur hoefde door de stewards te worden toegelaten (zoals gebeurt wanneer hij in Q1 geen tijd kan neerzetten of wanneer hij een tijd rijdt buiten de 107% van de snelste tijd in Q1).

Laten we nu de eerste drie stappen toepassen op het geval van deze zaterdag.

Stap i:

Op een lege grid plaatsen we eerst en tegelijkertijd de bestrafte coureurs, namelijk Hamilton en Antonelli, door hun oorspronkelijke positie en hun strafplaatsen bij elkaar op te tellen. Dat levert de volgende tabel op:

Position coureur 1. 2. 3. 4. 5. (2e + 3 strafplaatsen) Hamilton 6. 7. (4e + 3 strafplaatsen) Antonelli 8. 9. 10.

Stap ii en iii:

Uitgaande van deze grid plaatsen we nu om de beurt de niet-bestrafte coureurs op de lege plekken, in de volgorde van Q3. Dat levert de volgende tabel op, waarin te zien is dat er geen enkele plaats onbezet is, waardoor stap iii direct is afgehandeld:

Position coureur 1. Norris 2. Leclerc 3. Piastri 4. Verstappen 5. (2e + 3 strafplaatsen) Hamilton 6. Russell 7. (4e + 3 strafplaatsen) Antonelli 8. Hadjar 9. Lindblad 10. Hülkenberg

Zodra de stappen zijn toegepast, staat de top 10 dus vast en komt die overeen met wat deze zaterdagavond is gepubliceerd.

Waarom liep het vast?

Gêné par Hamilton en qualifs, Piastri a gagné deux places grâce aux pénalités. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De situatie die bij een aantal fans voor zoveel problemen zorgde, komt doordat in de gedachtegang van sommigen de grid volledig wordt vastgesteld voordat de straffen in een bepaalde volgorde worden toegepast. Dat was vroeger waar, maar het ging om een situatie waarin sommige straffen potentieel geen effect hadden wanneer er meerdere waren rond de betreffende coureurs.

Met de huidige redenering, die erin bestaat eerst de positie van de coureurs met een straf van 15 plaatsen of minder te 'verzegelen', weten de instanties zeker dat de coureurs in de meeste gevallen de aan hen opgelegde straf daadwerkelijk op de grid inlossen, ongeacht eventuele andere verschuivingen om hen heen.

Wat er dus ook gebeurde: eenmaal bestraft moest Hamilton als vijfde starten. Omdat Antonelli's straf tegelijk met die van hem werd toegepast, en dus nog voordat de andere coureurs op de theoretische grid waren geplaatst, was de vraag of de zevenvoudig kampioen achter of voor deze of gene coureur moest staan dus niet aan de orde. Alleen het feit dat hij vijfde op de grid stond, telde.

Toen dat eenmaal was vastgesteld, werden de andere coureurs simpelweg op de vrijgelaten posities geplaatst, waardoor Verstappen (zesde in Q3) in dit geval twee posities won. Daarentegen is het waar dat als Hamilton de enige bestrafte coureur was geweest, hij achter Piastri en voor de Nederlander zou zijn gestart... maar nog steeds op de vijfde plaats.