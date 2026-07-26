De data achter McLarens analyse: Heeft Ferrari echt het beste chassis in F1?

Lewis Hamilton stond zaterdagmiddag al bij het bord van P1 geparkeerd toen FIA-medewerkers een ‘Vetteltje’ moesten doen door de borden om te wisselen. McLaren was immers als laatste op de baan te vinden aan het eind van Q3 en dat betekende dat Norris in extremis alsnog toesloeg.

Het bleek goed voor de eerste Grand Prix-pole van het jaar die niet naar het fabrieksteam van Mercedes is gegaan, al ging de meeste aandacht voorafgaand aan de kwalificatie uit naar een ander team. Ferrari werd in de paddock alom als favoriet aangeduid op de bochtige Hungaroring.

Het onderstreept dat de upgrades van McLaren werken, maar dat zelfs met die nieuwe onderdelen op de MCL40 had Stella nog niet op dit resultaat gerekend. “Eerlijk gezegd dachten we niet dat dat genoeg zou zijn voor pole-position in Hongarije, waar we wisten dat Ferrari absoluut de favoriet zou zijn.”

Ferrari maakt nog altijd indruk op rivalen in langzame bochten

Norris zei enkele weken geleden niet voor niets dat Ferrari in zijn optiek het beste chassis van het veld heeft – ook beter dan Mercedes – en die mening is Stella ondanks de McLaren-pole nog steeds toegedaan. “Ik denk dat Ferrari nog altijd het beste chassis heeft als het gaat om grip in de bochten. Dat zie je vooral tijdens het remmen heel duidelijk”, zei Stella na een vraag van Motorsport.com.

Er zijn volgens hem enkele specifieke punten op de Hungaroring waar de kracht van de Scuderia bovengemiddeld tot uiting komt. “Hun prestaties in bocht 1 en in bocht 12, wanneer je remt en instuurt voor een langzame bocht, liggen nog altijd een flinke stap voor op de rest. We hebben onze auto kunnen verbeteren in de medium-speed bochten, waar we nu meer vergelijkbaar zijn met Ferrari. Maar als je naar bocht 1, bocht 12 en bocht 13 kijkt, dan verliezen we nog altijd behoorlijk wat tijd.”

De woorden van Stella worden ondersteund door data. Zo ligt Hamilton bij het aanremmen voor bocht 12 precies twee tienden achter Norris, maar weet hij die achterstand in de bochten 12 en 13 volledig ongedaan te maken, precies in lijn met de analyse van Stella.

Foto door: GP Tempo

“Ik moet zeggen dat, ondanks dat Hongarije wordt gedomineerd door de prestaties in de bochten, wij juist een deel van ons tijdsverschil ten opzichte van Ferrari op de rechte stukken maken”, vervolgde Stella. “We hebben ons dus op sommige vlakken verbeterd, waardoor we hier in Hongarije in ieder geval vergelijkbaar zijn met Ferrari. Maar in de langzame bochten moeten we nog verdere stappen zetten.”

Dat heeft samen met de upgrades het verschil gemaakt, al ziet Stella ook nog een andere factor: de uitvoering. Die is zaterdag in zijn optiek beter geweest bij McLaren dan bij Ferrari. “Feit is dat de upgrades hebben gebracht wat we ervan verwachtten, maar ik denk dat de pole-position vandaag toch meer is dan dat we normaliter hadden kunnen halen. Dat is te danken aan de uitvoering en aan het maximaal benutten van het potentieel.”

De concurrentie heeft in dat opzicht meer steken laten vallen. “Ik vermoed dat Ferrari, als we de kwalificatie opnieuw zouden rijden, voor een eenvoudiger plan zou kiezen. Misschien zouden ze dan in Q1 voor softs gaan, het simpeler houden en het vervolgens optimaliseren. En ook vanuit Mercedes-perspectief: Antonelli is één van de coureurs die VT1 heeft gemist. Ik denk dat hem dat onder deze omstandigheden heeft gekost. We hebben hier dus bovenmatig goed gepresteerd, maar als we deze positie willen vasthouden, dan moeten we de auto blijven verbeteren.”

Foto door: GP Tempo

McLaren niet langer een uitzondering qua doorontwikkeling?

In dat opzicht is het meest positieve wellicht dat McLarens updatepakket werkt zoals verwacht. Het team uit Woking heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend track record opgebouwd met de doorontwikkeling, al benadrukt Stella dat de situatie in 2026 anders is voor alle teams.

“Ik moet zeggen dat dit jaar vrijwel alle topteams succesvol zijn geweest met het introduceren van upgrades, voor zover ik kan zien. Ik denk dat dat komt doordat de reglementen nog relatief nieuw zijn en de mogelijkheden om de auto door te ontwikkelen nog bijna voor het oprapen liggen. Ik denk dus niet dat McLaren een specifiek voordeel heeft in de zin van 'alles wat we meenemen, werkt meteen'. Volgens mij levert momenteel iedereen goed werk door succesvolle upgrades te introduceren.”

Daardoor is het vooral een kwestie van de huidige progressie zo lang mogelijk volhouden onder het budgetplafond. “Het zal er vooral om gaan hoeveel upgrades de topteams nog kunnen introduceren en wat er daarna voor de rest van het seizoen overblijft, want we zijn pas halverwege het jaar. Ik denk dan ook dat het veel te vroeg is om te zeggen of dit een keerpunt voor McLaren is of niet.”