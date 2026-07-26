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Maleisië organiseert officieel de GP van Bahrein in 2026

F1 keert op 4 oktober terug naar Sepang, terwijl het wereldkampioenschap zijn noodplannen afrondt te midden van de Iran-oorlog

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Race Start

Sepang organiseert van 2-4 oktober de Grand Prix van Bahrein, terwijl Formula 1 voor het eerst sinds 2017 terugkeert naar Maleisië.

De F1-kalender van 2026, die aanvankelijk vier rondes in het Midden-Oosten omvatte, werd ontregeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, die de hele regio heeft gedestabiliseerd. De Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië werden aanvankelijk afgelast, waardoor in april een pauze van vijf weken ontstond.

F1 is daarom op zoek gegaan naar alternatieven, en de ronde in Singapore bood een perfecte gelegenheid om een race in Maleisië te organiseren, met Sepang op slechts 300 km afstand.

Bahrein wilde nog altijd graag een eigen race op de kalender hebben en heeft met de FIA, F1 en Maleisië een akkoord bereikt dat Sepang die zal organiseren.

Er komt daardoor van eind september tot half oktober een triple-header van Baku naar Singapore. De Grand Prix van Azerbeidzjan vindt plaats op een zaterdag, wat de logistiek veel eenvoudiger maakt.

“We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Maleisië in 2026 de Grand Prix van Bahrein zal organiseren,” zei F1-president en CEO Stefano Domenicali. “Opnieuw heeft de sport laten zien dat zij zich kan aanpassen, oplossingen kan vinden en kan leveren, en zo een spannend moment creëert voor iedereen die Formula 1 volgt.

F1 at Sepang in 1999

F1 at Sepang in 1999

Photo by: LAT Images via Getty Images

“Dit is fantastisch nieuws voor onze fans. Zij zullen kunnen blijven genieten van een volledige en spannende Formula 1-kalender, terwijl ze de sport ook zien terugkeren naar een geweldige locatie. Maleisië is een ongelooflijk land, en Sepang neemt een bijzondere plaats in de geschiedenis van Formula 1 in. Het zal een spectaculair decor bieden voor racen en een onvergetelijke ervaring voor fans op het circuit en voor iedereen die wereldwijd meekijkt.”

Maleisië organiseerde eerder elk jaar F1 van 1999 tot 2017. Dalende kaartverkoop en kijkcijfers, in combinatie met het gevoel dat het werd “afgezet” door zijn deal met Bernie Ecclestone’s Formula One Management, brachten Sepang ertoe zijn contract voortijdig te beëindigen en af te zien van zijn race in 2018.

Niet minder dan 10 huidige F1-coureurs hebben in het verleden op Sepang geracet. De laatste Grand Prix van Maleisië was toevallig het F1-debuut van Pierre Gasly.

Sebastian Vettel is met vier zeges op zijn naam de succesvolste coureur op het circuit nabij Kuala Lumpur, terwijl Fernando Alonso van de huidige lichting de meeste heeft – drie. Lewis Hamilton pakte daar een recordaantal van vijf polepositions, maar zette er slechts één om in een overwinning, waarbij zijn motorprobleem in 2016 er op bekende wijze toe bijdroeg dat hij de wereldtitel verloor van teamgenoot Nico Rosberg.

Het is vermeldenswaard dat F1 vasthoudt aan een theoretische kalender van 23 races, met de seizoensafsluitende rondes in Qatar en Abu Dhabi ongewijzigd, al hangt hun lot uiteraard af van de oorlog in Iran en is bekend dat alternatieve opties worden overwogen.

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