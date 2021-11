Voormalig F1-teambaas Sir Frank Williams (79) overleden

In een verklaring laat het team weten: “Tot ons groot verdriet mogen we namens de Williams-familie melden dat Sir Frank Williams, de oprichter en voormalig teambaas van Williams Racing, op 79-jarige leeftijd overleden is. Nadat Sir Frank op vrijdag overgebracht is naar het ziekenhuis, is hij vanochtend omringd door zijn familie van ons heengegaan. We herdenken een geliefde en inspirerende figuur. Frank zal gemist worden. We verzoeken alle vrienden en collega’s de privacy van de familie Williams in deze moeilijke tijd te respecteren.”

De Engelsman stond in 1977 aan de basis van Williams Grand Prix Engineering, daarvoor was hij al als teambaas actief in de Formule 2 en Formule 3. Hij begon zijn eigen Formule 1-team nadat een samenwerking met de Canadese oliemagnaat Walter Wolf niet het gehoopte resultaat opleverde. Dankzij een samenwerking met technisch brein Patrick Head groeide het team onder leiding van Williams in een paar jaar uit tot racewinnaars in de Formule 1.

Tijdens de Britse Grand Prix van 1979 was Clay Regazonni de eerste die een overwinning haalde, een jaar later haalde men met Alan Jones een eerste kampioenschap binnen. Dat jaar werd ook het constructeurskampioenschap gewonnen. Het team won in de twee decennia daarna nog kampioenschappen met Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve.

Ondanks de successen op de baan kende Williams in zijn persoonlijke leven ook flink wat tegenslag. Na een auto-ongeluk nabij Paul Ricard in 1986 moest Williams de rest van zijn leven doorbrengen in een rolstoel. Zijn handicap had echter nooit invloed op zijn focus om succesvol te zijn in het runnen van zijn team. De renstal bleef in moeilijke tijden belangrijk voor de Formule 1.

In 1994 reed Ayrton Senna voor de renstal toen de Braziliaan om het leven kwam tijdens de Grand Prix van San Marino. Sinds de tragedie is elke Williams F1-wagen voorzien van een Senna-sticker. Onder zijn leiding won Williams maar liefst zeven constructeurstitels, in totaal werden 114 races gewonnen.

In 2012 trad Williams terug uit het bestuur van Williams, dochter Claire kreeg vanaf dat moment de dagelijkse leiding in handen. Het team werd halverwege vorig jaar verkocht aan een investeringsmaatschappij Dorilton Capital, Jost Capito nam de taken van Williams over onder het nieuwe management. “Het Williams Racing-team is zeer verdrietig door het overlijden van onze oprichter Sir Frank Williams”, zei Capito in een verklaring. “Zijn overlijden markeert het eind van een tijdperk voor ons team. Hij was uniek en een echte pionier. Ondanks de tegenslagen in zijn leven heeft hij ons team naar zestien kampioenschappen geloodst en dat maakt ons een van de succesvolste teams in de geschiedenis van de sport. De normen en waarden die onder zijn leiding golden, dienen ook nu nog als basis van ons team en dat is een enorme verdienste van hem. We zijn trots dat we de familienaam Williams mogen vertegenwoordigen. Onze gedachten zijn bij de familie Williams.”

Zie ook: Autosportwereld reageert op overlijden Frank Williams