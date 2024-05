Ralf Schumacher snapt niet waarom Sargeant F1 rijdt: "Niet goed genoeg"

Na iets meer dan een volledig Formule 1-seizoen weet Williams-coureur Logan Sargeant weinig indruk te maken. De Amerikaan kan het tempo van teamgenoot Alexander Albon nauwelijks bijbenen en dat is volgens Ralf Schumacher reden genoeg om afscheid te nemen van de rijder. "Het is duidelijk dat Sargeant niet goed genoeg is, zo simpel is het", vertelt de Duitser in gesprek met Formel1.de, een zusterpublicatie van deze site. "Hij maakt te veel fouten. Hij spinde nog in China en bij het uitstappen zei zijn lichaamshouding toen genoeg. Ik denk dat het voor hem en voor het team goed zou zijn dat ze naar een andere oplossing zoeken."

Het verbaast Schumacher eveneens dat Williams-teambaas James Vowles Sargeant nog binnenboord houdt. "Je kunt hem op deze manier nog wel tien jaar laten racen. Ik snap niet waar het geduld in de Formule 1 [tegenwoordig] vandaan komt. Eddie Jordan of Frank Williams hadden dat echt niet", aldus de analist. "Ik groeide in een andere Formule 1 op, waarin een contract je niet eens hielp."

Schumacher denkt dat het team ook tegen wordt gehouden in de ontwikkeling vanwege de aanwezigheid van Sargeant. "Ik had meer van ze verwacht dit jaar. Het is daarom volgens mij van essentieel belang dat het team een goede tweede coureur aantrekt. Dan kunnen ze pas uit deze situatie ontsnappen, want dan hoeven ze zich geen zorgen te maken over de tweede coureur", vertelt de voormalig F1-coureur.

Opvolger uit eigen familie

Als het aan Ralf Schumacher ligt, staat neef Mick Schumacher volgend jaar voor Williams op de grid. De zoon van recordkampioen Michael Schumacher ligt nu vast bij het WEC-team van Alpine, maar dat moet volgens zijn oom geen probleem zijn. "Die contracten zijn vaak zo opgesteld, dat als er een kans komt om in F1 te racen, ze die kunnen pakken. Als ik James Vowles was, dan zou ik contact met hem opnemen", vertelt de meervoudig Grand Prix-winnaar.

Naast Williams liggen er volgens Ralf Schumacher genoeg kansen voor Mick. "Met de problemen bij Alpine en Williams en die bij Red Bull Racing met Sergio Pérez hangt er verandering in de lucht. [Daniel] Ricciardo ook nog. Hij heeft vorig weekend [in China] het goed gedaan, maar er zijn zeker kansen", vertelt de 48-jarige, die ontkent bevooroordeeld te zijn ten opzichte van Mick vanwege zijn familieband. "Ik ben kritisch op hem. Ik zie zijn potentie, maar hij moet wel bewijzen dat hij een hele goede coureur kan worden."