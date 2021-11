Ocon: Alonso's denkwijze ongeëvenaard in de Formule 1

Na twee jaar keerde tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in 2021 terug op het hoogste niveau, vorig weekend in Qatar scoorde hij zijn eerste podium van het seizoen. Het was de 98ste podiumfinish van de man uit Oviedo, bovendien was het zijn eerste sinds de Hongaarse Grand Prix van 2014. Met het naderende afscheid van Kimi Raikkonen is Alonso volgend jaar met zijn veertig jaar de oudste coureur op de grid. Volgens Esteban Ocon, dit jaar bij Alpine de teamgenoot van Alonso, heeft zijn oudere teamgenoot het Franse team dit seizoen uitstekend geholpen om verder te komen. Vooral de werkwijze viel daarbij op, merkte Ocon.

“Ik heb ontzettend veel respect voor Fernando”, zei Ocon. “Ik weet hoeveel energie hij erin steekt, hoe gemotiveerd hij is. Zelfs op zijn leeftijd, met zijn ervaring en alles wat hij al bereikt heeft. Het is bijzonder indrukwekkend. Het is een legende in deze sport, hij hoort wat mij betreft bij de toprijders zoals Senna en Schumacher. Daar hoort hij thuis. Waar we nu mee bezig zijn en als ik zie hoe hij ‘out of the box’ denkt ten opzichte van andere coureurs, dan is dat ongeëvenaard. Niemand denkt zoals hij en dat is zijn kracht in een auto, ik ben blij dat hij mijn teamgenoot is. Ik probeer zoveel mogelijk te pushen voor ons gezamenlijke doel.”

Hoewel het een formaliteit was, verlengden Alonso en Alpine hun samenwerking eerder dit jaar voor nog een jaar in 2022. Alonso is bezig aan zijn derde stint bij het in Enstone gevestigde team. Hij reed van 2003 tot en met 2006 voor Renault en later nog eens in 2008 en 2009.

De Spanjaard staat momenteel tiende in het kampioenschap, hij heeft 60 punten ten opzichte van de 43 die Ocon dit jaar al verzamelde.