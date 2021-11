Autosportwereld reageert op overlijden Frank Williams

De gezondheid van Williams verslechterde vrijdag waarna hij overgebracht werd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij zondagmorgen in het bijzijn van zijn gezin. Vanuit alle hoeken van de autosportwereld is gereageerd op het overlijden van de teambaas, die tussen 1979 en 2012 maar liefst 114 races wist te winnen en in die periode ook flink wat wereldtitels won.

Formule 1-baas Stefano Domenicali schreef in een reactie: “Vanochtend heeft Claire Williams mij telefonisch laten weten dat haar vader Sir Frank Williams is overleden. Hij was een gigant in onze sport die de grootste uitdagingen in zijn leven op en naast de baan wist te overleven. We hebben een geliefde en gerespecteerd lid van de Formule 1-familie verloren, hij zal zeer gemist worden. Zijn prestaties en persoonlijkheid zullen voor altijd bij onze sport horen. Mijn gedachten gaan in deze moeilijke tijd naar de familie Williams en vrienden.”

FIA-president Jean Todt schreef in een reactie op Twitter: “Heel verdrietig nieuws. Sir Frank Williams heeft een blijvende impact gehad op de geschiedenis van de Formule 1. Hij was een pionier, een geweldige persoonlijkheid en een voorbeeldige man. Namens de volledige FIA wil ik de vrienden en familie van Williams veel sterkte wennen. Rust zacht, vriend.”

Williams-coureur George Russell schreef: “Vandaag nemen we afscheid van een man die ons team gevormd heeft. Sir Frank was oprecht een prachtige man en ik zal onze mooie momenten nooit vergeten. Hij was meer dan een baas, hij was een mentor en een vriend voor iedereen die voor Williams Racing werkte.”

Teamgenoot Nicholas Latifi voegde toe: “RIP Sir Frank Williams. Het is een verdrietige dag. Het is een groot verlies voor de sport en ons team. Het is een eer dat ik uw naam heb mogen vertegenwoordigen op het wereldtoneel, ik zal hard pushen om het team weer naar voren te brengen.”

Formule 1-analist Karun Chandhok, die voor de historische afdeling van Williams werkt, schreef: “Vaarwel Sir Frank… Hij was een echte inspiratiebron, wiens passie alleen werd overtroffen door zijn vasthoudendheid. Mijn gedachten gaan uit naar de Williams-familie en iedereen bij Williams Racing.”

Ziggo Sport F1-commentator Olav Mol schreef: "Weinig mensen in F1 waren menselijker dan Sir Frank Williams. Een grootheid in alle facetten."

