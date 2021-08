VIDEO: Williams geeft een uniek kijkje in de Formule 1-fabriek

Tijdens de zomerstop moeten de Formule 1-teams verplicht veertien dagen lang het werk neerleggen om zo de monteurs, de engineers en het overige personeel halverwege het seizoen even wat stoom af te kunnen laten blazen. Toch zijn de fabrieken tijdens deze zogenaamde ‘summer shutdown’ niet helemaal verlaten. Het biedt de teams namelijk een uitgelezen kans om de fabriek en het materiaal te voorzien van grondige schoonmaak- of onderhoudsbeurt.

Middels een gelikt dronefilmpje biedt het team van Williams de fans de kans om een kijkje te nemen in de fabriek in Grove. In de video bovenaan deze pagina krijg je onder andere een kijkje in de werkplaats, maar ook het indrukwekkende museum vol legendarische Formule 1-pareltjes uit het verleden wordt niet overgeslagen.