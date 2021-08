Voor het eerst sinds de introductie van de hybride turbomotoren in 2014 heeft Mercedes serieuze tegenstand. Red Bull Racing en Honda hebben de zaakjes dit jaar goed op orde. De verbeterde RB16B en de upgrade van de Japanse power unit blijken een zeer snel en betrouwbaar pakket te vormen. In de eerste seizoenshelft was Max Verstappen met grote regelmaat de dominante factor. Lewis Hamilton en Mercedes leiden weliswaar het WK maar dat heeft vooral te maken met de veelbesproken incidenten in Groot-Brittannië en Hongarije.

Net nu Honda de zaakjes echt goed op orde heeft, gaat de fabrikant de sport verlaten. Eind 2021 nemen de Japanners afscheid van de Formule 1 en wordt de focus verlegd naar de automobielindustrie en carbonneutrale technologie. “Iedereen zegt dat het zonde is. Iemand zei zelfs of de terugtrekking niet ongedaan gemaakt kon worden…”, lacht Honda Director of Motorsports Masaya Nagai in gesprek met Motorsport.com Japan.

Zo ver zal het niet komen: hoe goed de resultaten ook zijn, het besluit staat vast. Honda gaat de Formule 1 verlaten en heeft daar een goede reden voor, zo legt Nagai uit: “Vanaf nu zetten we onze ontwikkelingsmiddelen in voor carbonneutrale technologie. Dat hebben we bij de bekendmaking al laten weten. Het idee is niet veranderd dus we zullen onze terugtrekking niet intrekken. Dat is wel de reden dat iedereen erg opgewonden is over dit jaar. Ik denk dat we daarom de resultaten hebben kunnen behalen die behaald zijn. En het seizoen is nog niet afgelopen. We willen racen zonder ergens spijt van te hebben, dat is het voornaamste. We gaan ons best doen en ik hoop dat de fans ons tot het einde zullen steunen.”

Kennisoverdracht tussen Honda en Red Bull

Honda draagt de intellectuele rechten van de power unit voor volgend jaar over aan Red Bull. De energiedrankengigant heeft een grote faciliteit opgezet waar de nieuwe divisie gehuisvest zal worden. Ook zijn er al diverse personeelsleden weggelokt bij de concurrentie. Maar in welke mate blijft Honda dan betrokken? “We zullen zien hoe het gaat. De gesprekken met Red Bull over hoe we het precies gaan doen zijn nog niet afgerond. Zij hebben hun eigen PU-afdeling opgezet. Wij hebben nog niet bepaald in hoeverre we onze know-how op motorisch gebied overdragen en hoe we hen in de overgangsperiode steunen. We zullen er in elk geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat Red Bull er klaar voor is om als Red Bull-motor te gaan racen. De details zijn nog niet ingevuld.”

Nagai lijkt daarmee de deur open te houden voor betrokkenheid bij het motorenproject in 2022. De naam Honda zal echter niet op dezelfde prominente wijze op de bolides verschijnen: “We zijn geen motorleverancier dus het logo zal niet zoals nu overal te zien zijn. Volgend jaar zijn we geen Red Bull-jongens meer. We weten niet eens zeker of ons logo als sponsor op de auto zal zitten. Daar is nog geen besluit over genomen.”

Honda over een rentree in de Formule 1

Achter de schermen wordt er in de Formule 1 veel gesproken over de motoren voor 2025. De huidige fabrikanten zijn bij de gesprekken aanwezig, evenals nieuwe partijen zoals de Volkswagen Group. Honda zit daar niet bij, zo bevestigt de topman: “We hebben publiekelijk aangekondigd dat we niet langer deelnemen dus we kunnen geen verantwoorde statements doen over 2025 en daarna. Daarom zitten we er niet bij. De power unit verandert. De manier van racen kan door de koolstofneutrale ontwikkeling ook veranderen. Als dat past bij ons, kunnen we tegen die tijd overwegen om weer deel te gaan nemen. Dat moment kan altijd komen. Op dit moment is dat geen onderwerp.”

