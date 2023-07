VIDEO: Samenvatting van de natte training op Spa De enige vrije training op Spa werd geteisterd door flink wat regen, waardoor er weinig actie op de baan was. Veel coureurs maakten een momentje mee, maar Logan Sargeant veroorzaakte van de enige rode vlag. Er brak wat van de voorophanging van bij het aanremmen voor Pouhon, waardoor zijn Williams onbestuurbaar werd. De Amerikaan eindigde in de muur. Het was uiteindelijk Carlos Sainz die het snelste was, vijf coureurs waaronder Max Verstappen hebben geen tijd neergezet.