De vrije training voor de Belgische Grand Prix werd al onder regenachtige omstandigheden afgewerkt en de kans is groot dat de weergoden ook tijdens de overige sessies dit weekend een hoofdrol voor zich opeisen. Het schrappen van trainingen is normaal gesproken geen onoverkomelijk probleem, maar de lastige weersituatie wordt nog gecompliceerder doordat er dit jaar een sprintrace verreden wordt op Spa-Francorchamps. Zodoende is er op vrijdagmiddag al een belangrijke sessie met de kwalificatie, gevolgd door een kwalificatie en de korte race op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Daarom is er vrijdagochtend overleg geweest tussen de teambazen over mogelijke scenario's voor dit weekend.

De belangrijkste uitkomst van dat overleg is dat de prioriteit ligt bij het afwerken van een normale kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. In theorie kan de uitslag van de eerste training gebruikt worden om de startopstelling te bepalen als de kwalificatie niet kan doorgaan, maar die mogelijkheid is uitgesloten door de FIA. Het alternatief is dan ook dat er zaterdagochtend alsnog gekwalificeerd wordt op het moment dat eigenlijk de sprint shootout verreden zou worden - mits de omstandigheden dan goed genoeg zijn. De uitslag van de normale kwalificatie kan dan ook gebruikt worden om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. Mocht een kwalificatie helemaal niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan de startgrid nog bepaald worden op basis van de WK-stand.

Als blijkt dat de sprintrace én de Grand Prix niet over de volledige afstand verreden kunnen worden, dan worden de nieuwe regels voor het verdelen van punten mogelijk voor het eerst gebruikt. Deze regels zijn tot stand gekomen na de verregende Belgische GP van 2021, toen er halve punten werden uitgedeeld ondanks dat er slechts drie ronden achter de safety car werd gereden. Onder de nieuwe regels is dat niet meer mogelijk: in zowel de sprintrace als de GP op zondag moet er minimaal twee ronden afgelegd worden zonder tussenkomst van de safety car of virtual safety car voordat er überhaupt punten uitgedeeld mogen worden.

Mocht dat aantal gehaald worden tijdens de sprintrace, dan zijn er twee scenario's. Als minder dan de helft van de 15 geplande ronden afgelegd worden, dan worden er helemaal geen punten uitgedeeld. Zodra de grens van 50 procent van het geplande aantal ronden wordt geslecht, dan worden volledige punten uitgekeerd aan de coureurs: van acht voor de winnaar tot één punt voor de nummer acht.

Voor de Grand Prix op zondag liggen echter vier scenario's klaar. Bij minder dan twee afgelegde ronden zonder safety car worden er geen punten uitgekeerd, terwijl alleen de top-vijf punten scoort als er meer dan twee ronden, maar minder dan 25 procent van de raceafstand wordt afgelegd. Bij tussen de 25 en 50 procent van de raceafstand krijgt de top-negen gereduceerde punten, terwijl de top-tien gereduceerde punten krijgt als tussen de 50 en 75 procent van de raceafstand wordt afgelegd. Zodra de grens van 75 procent wordt bereikt, worden volledige punten uitgekeerd.

Overzicht puntenverdeling bij verschillende racelengte

Minder dan 25 procent 25 tot 50 procent 50 tot 75 procent Meer dan 75 procent 1e 6 punten 13 punten 19 punten 25 punten 2e 4 punten 10 punten 14 punten 18 punten 3e 3 punten 8 punten 12 punten 15 punten 4e 2 punten 6 punten 10 punten 12 punten 5e 1 punt 5 punten 8 punten 10 punten 6e 4 punten 6 punten 8 punten 7e 3 punten 4 punten 6 punten 8e 2 punten 3 punten 4 punten 9e 1 punt 2 punten 2 punten 10e 1 punt 1 punt