VIDEO: Verstappen merkt ringtone Helmut Marko op tijdens VT2 F1 Spanje Max Verstappen hoort tijdens gesprekken met zijn race-engineer regelmatig dingen die in de pits op de achtergrond gebeuren. Dat is ook tijdens de tweede vrije training voor de GP van Spanje het geval geweest. De tweevoudig wereldkampioen is via de radio in gesprek met zijn engineer als hij op de achtergrond een ringtone hoort. Bij Verstappen rinkelt meteen een belletje van wie deze telefoon is en daarin blijkt hij gelijk te hebben: het is de telefoon van Helmut Marko.