Verstappen houdt lokale held Alonso achter zich op eerste dag GP Spanje

Het duurde niet lang voordat alle twintig coureurs op de baan waren toen het licht op groen ging voor de tweede oefensessie. Na de eerste runs was het Carlos Sainz die bovenaan stond in de tijdenlijst dankzij een 1.14.999 op de zachte band, terwijl Charles Leclerc de tweede Ferrari naar de tweede tijd stuurde. Max Verstappen begon de training op een testband die Pirelli had meegenomen. De Nederlander klokte daar de derde tijd mee in de openingsfase.

Na een minuut of tien stapte Verstappen over naar de medium compound, waarop de leider in het kampioenschap een nieuwe snelste tijd reed met 1.14.968. De drukte op de baan vroeg in de training leidde hier en daar tot wat problemen. Zo was er een uitje door de grindbak van George Russell, toen de Mercedes-coureur op een langzaam rijdende Oscar Piastri stuitte.

Op een nieuwe set zachte banden heroverde Sainz de eerste positie even later met 1.14.274, waar Leclerc nipt onder zou gaan met 1.14.246. Daarna waren alle ogen gericht op Verstappen, die op de zachte band de pits had verlaten. De Nederlander, die eerder op de dag nog met ruim verschil snelste was gegaan in de eerste training, dook als eerste dit weekend onder de 1.14 met een tijd van 1.13.907. Achtereenvolgens Esteban Ocon en Nico Hülkenberg stonden hierna kortstondig op P2, alvorens Fernando Alonso met een paarse laatste sector naar de tweede tijd ging. De Spanjaard gaf op de streep 0.170 seconde toe op de tijd van Verstappen. Sergio Perez bleef op de zachte band steken op 1.14.219, waarmee hij achter Alonso en Hülkenberg op P4 kwam te staan.

De coureurs gingen tijdens het laatste half uur van de sessie in de weer met het rijden van lange runs ter voorbereiding op de race. Dat het bij Verstappen vooralsnog op rolletjes loopt op het Circuit de Barcelona-Catalunya, bleek wel uit een grapje dat Verstappen maakte naar zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, toen hij tijdens een radioboodschap aan de andere kant van de lijn een telefoon hoorde gaan. “Is dat Helmut?”, reageerde de Limburger gevat. Lambiase: “Eh, ja.”

In de tijdenlijst zou richting het einde van de training niets meer veranderen. Verstappen bleef rapste, voor Alonso, Hülkenberg, Perez en Ocon. Leclerc en Sainz waren uiteindelijk zesde en zevende. Nyck de Vries, die eerder op de dag indruk had gemaakt door de vierde tijd te rijden in de eerste training, bracht ditmaal de zestiende tijd op de klokken. Met 1.14.785 liet hij AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda een halve tiende achter zich. Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant waren de langzaamsten op de eerste dag op de Catalaanse omloop.

Het Formule 1-weekend in Barcelona gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint daarna om 16.00 uur.

Video: Gianpiero Lambiase wordt tijdens VT2 gebeld door Helmut Marko

Uitslag tweede training F1 GP van Spanje: