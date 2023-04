VIDEO: Max Verstappen bezorgt Honda eerste podium sinds F1-rentree Na zes jaar afwezigheid keerde Honda in 2015 met McLaren terug in de Formule 1, maar een groot succes werd die samenwerking niet. De power units van de Japanse fabrikant kwamen tekort en gingen om de haverklap kapot, waardoor McLaren er na drie jaar klaar mee was. Na één jaar Toro Rosso ging Honda in 2019 ook in zee met Red Bull Racing. De motor was intussen al flink verbeterd en dat betaalde zich in de GP van Australië meteen uit met een podiumplek voor Max Verstappen. De beelden van het eerste F1-podium van Honda sinds de rentree zie je hieronder.