Valtteri Bottas en Sergio Perez kenden een dramatische kwalificatie voor de Grand Prix van Australië, waarbij laatstgenoemde in Q1 zelfs van de baan schoot en zichzelf vastzette in het grind. De Fin en Mexicaan zouden de race vanaf respectievelijk de negentiende en twintigste positie aanvangen, maar starten nu vanuit de pitstraat.

Alfa Romeo en Red Bull Racing hebben onder parc fermé namelijk wijzigingen doorgevoerd aan de ophanging. Het Oostenrijkse team heeft meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de batterij en control electronics in de RB19 van Perez te vervangen. Van beide onderdelen mag je er dit seizoen maximaal twee inzetten, maar met deze wisseling heeft hij er nu drie in de pool. Aangezien Perez toch al achteraan moest starten doet het hem weinig pijn en kan hij gedurende 2023 vaker wisselen zonder daar nog een gridstraf voor te krijgen.

"Alle power unit-onderdelen voor Sergio Perez zijn vervangen zonder toestemming van de technische gedelegeerde van de FIA en dat is niet in overeenstemming met artikel 40.3 van het sportieve reglement van F1", zo staat te lezen in een document van de stewards. "Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht aan de afstelling van de ophanging (met goedkeuring van de technische gedelegeerde van de FIA na een schriftelijk verzoek). Daarom wordt auto met startnummer elf nu verplicht om de race vanuit de pitstraat te starten volgens artikel 40.9 c) van het sportieve reglement van F1." Een soortgelijk bericht verwees naar Bottas' wijzigingen aan de ophanging.

Red Bull heeft ook het frictiemateriaal van de voorremmen op de RB19 vervangen, nadat Perez op zaterdag de hele dag last had van remproblemen, die de oorzaak waren van zijn vroege uitschakeling in de kwalificatie. Hierdoor kon de Mexicaan geen rondetijd klokken. Dergelijke wijzigingen mogen wél onder parc fermé worden doorgevoerd, waardoor hem dat geen straf had opgeleverd.

