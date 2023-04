Sergio Perez beleefde zaterdag een dag om snel te vergeten. Allereerst verloor de Red Bull-coureur in de derde oefensessie twintig waardevolle minuten door problemen aan de achterkant van zijn RB19 en eenmaal op de baan bracht Checo meerdere bezoekjes aan de grindbak en het gras. Als klap op de vuurpijl belandde de winnaar in Jeddah in zijn eerste snelle rondje in Q1 meteen in het grind en zette zichzelf vervolgens vast. Perez was daarom niet in staat een tijd op de klokken te zetten. Na afloop van de kwalificatie gaf de man uit Guadalajara tekst en uitleg aan onder meer Motorsport.com.

"In de derde training kampten we met een technisch probleem", trapt hij af. "We dachten het in eerste instantie te hebben opgelost, maar schijnbaar was dat niet het geval. Het remmen was enorm lastig. Zodra ik het rempedaal aanraakte werd ik een passagier. Het is iets dat ervoor zorgt dat de rembalans tijdens het remmen vrij ver naar voren gaat. Ik hoop dat we het voor morgen oplossen, zodat we in de race de schade kunnen beperken."

Op de vraag waarom de voorbanden zo snel blokkeerden, antwoordt hij: "Zodra ik op de rem trapte ging de rembalans ver naar voren, dat maakte het lastig. We dachten dat het klaar was, maar dat bleek niet het geval toen ik op de rem trapte. Ik schoof gewoon rechtdoor in de derde bocht."

De Grand Prix van Australië begint de Mexicaan helemaal achteraan. Er staat hem een inhaalrace te wachten, iets dat naar eigen zeggen niet eenvoudig is in Albert Park. Teamgenoot Max Verstappen stond voor eenzelfde opdracht in Saudi-Arabië veertien dagen geleden. "Ik vertrouwen er volledig op dat mijn team het probleem oplost en we morgen een sterk tempo kunnen rijden." De RB19 is op dit moment de sterkste auto, daarom verwacht iedereen dat Perez zich binnen no-time naar voren vecht. "De marges in de kwalificatie laten zien hoe dicht alles bij elkaar zit. De concurrentie is onwijs sterk."

Video: Sergio Perez eerste uitvaller tijdens kwalificatie voor GP van Australië