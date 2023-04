VIDEO: Perez mist rijtijd en beleeft F1-training om zeer snel te vergeten

De derde training is zodoende een oefensessie gebleken om heel snel te vergeten voor Sergio Perez. "Daar ging eigenlijk alles verkeerd wat er maar verkeerd kan gaan, nadat er een technisch probleem is opgetreden", stelt Helmut Marko terugblikkend. Na het oponthoud in de beginfase worstelde de Mexicaan enorm en ook zichtbaar met de balans of beter gezegd het gebrek daaraan in de auto. Vooral bocht 3 bleek het pijnpunt. De Mexicaan is zeker drie maal van de baan geschoten en begreep zelf evenmin wat er aan de hand was. In de absolute slotfase is daar nog een nieuw uitstapje bij gekomen.

In de bovenstaande video is het oponthoud te zien, hieronder enkele van de lastige momenten die op de baan zouden volgen: