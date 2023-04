De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië werd onder relatief koele omstandigheden afgewerkt. Bovendien heeft het Albert Park Circuit een unieke asfaltlaag, wat er in combinatie met het weer voor zorgde dat het opwarmen van de banden een lastige klus werd. Vrijwel alle rijders hadden daar moeite mee toen het er echt om ging, zoals bleek uit de manier waarop er gekwalificeerd werd. Normaal gaan coureurs voor slechts één snelle ronde, maar in Melbourne kozen zij ervoor om langer buiten te blijven en soms tot drie of vier getimede ronden te rijden. Dat de tijden van de meeste rijders hierdoor steeds iets sneller werden, leverde het bewijs dat temperatuur in de banden krijgen lastig was.

Ook Alexander Albon vond het niet makkelijk om het rubber op de juiste bedrijfstemperatuur te krijgen, maar hij gebruikte de omstandigheden wél in zijn voordeel. De Britse Thai drong verrassend door tot Q3, waarin hij uiteindelijk de achtste tijd zou rijden. De FW45 is volgens Albon zeker niet een van de snelste auto's, maar hij en zijn engineers hebben de banden in de loop van het weekend steeds beter door gekregen. "De eerste getimede ronde is het hele weekend al een nachtmerrie. Het voelt alsof je buiten je comfort zone moet stappen om er een rondetijd uit te krijgen", legt hij na afloop van de kwalificatie uit. "Maar bij aanvang van de kwalificatie voelde ik me geweldig. En zodra je dat vertrouwen en het gevoel van grip krijgt, kan je de limiet opzoeken. De kwalificatie verliep vervolgens soepel. Als je naar iedere ronde kijkt, zie je dat we iedere keer net iets sneller gingen. Dit was het resultaat."

Williams en Albon profiteren als concurrentie moeite heeft

De kwalificatie leverde volgens Albon ook bewijs voor hoe lastig het is om het karakter van de Pirelli-banden te doorgronden. "Het is heel vreemd. Sinds het begin van de Pirelli-banden is het een soort donkere kunst. Soms geldt dat je langzamer moet rijden om sneller te gaan. Als je te vroeg in de ronde tot de limiet gaat, betaal je daar tegen het einde de prijs voor. Het is dus niet altijd logisch", zegt Albon. "Het rondje in Q3 was er eentje waarbij ik voor mijn gevoel op de limiet zat, maar er nooit overheen ging. Dan komt het gewoon samen. Als je in de eerste sectoren hard gaat, verlies je het vaak omdat je te hard pusht. Vandaag was dat gelukkig niet zo."

De lastige situatie rond het opwarmen van de banden zorgde in Melbourne voor wat onvoorspelbaarheid, iets waar Williams volgens Albon altijd goed van kan profiteren. "Kijk naar dit weekend: als het circuit uniek wordt en iedereen moeite heeft met de banden, kunnen wij voor verrassingen zorgen en goed werk leveren", vertelt hij, om te benadrukken dat hij en Williams het hele weekend al rond de negende, tiende positie opereerden. "Als de weekenden iets meer routine en voorspelbaarheid hebben, gaan we misschien ietwat met de billen bloot. Maar daar doen we het voor. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. We profiteren van de rare races en we profiteren ervan als anderen het moeilijk hebben. Hier is dat niet anders."

De atypische kwalificatie in Australië wordt besproken in de nieuwe F1-update