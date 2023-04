VIDEO: Verstappen pakt Hamilton en herovert leiding GP Australië Lewis Hamilton heeft de leiding in de Grand Prix van Australië af moeten staan. De Mercedes-coureur pakte de koppositie bij de start en behield die bij de herstart, maar na het inschakelen van DRS was hij niet opgewassen tegen Max Verstappen. De regerend kampioen van Red Bull Racing ging met opengeklapte achtervleugel in de aanloop naar bocht 9 voorbij aan Hamilton om de leiding te heroveren. De manier waarop zie je in de onderstaande video.