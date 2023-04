VIDEO: Comfortabel leidende Max Verstappen gaat even van de baan Max Verstappen lijkt op weg naar een relatief eenvoudige zege in de Grand Prix van Australië, maar toch blijkt het niet allemaal even makkelijk te gaan. De Red Bull-coureur heeft het even spannend gemaakt door een wieltje te blokkeren bij het remmen voor bocht 13, waardoor hij even door het gras moet. Verstappen houdt de auto echter in de goede richting en kan zonder problemen door, al loopt zijn voorsprong hierdoor zo'n drie seconden terug. Bekijk de beelden van het momentje in de onderstaande video.