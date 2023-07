VIDEO: Ricciardo krijgt warm welkom van AlphaTauri in Faenza

Dinsdag maakte Scuderia AlphaTauri officieel bekend dat Daniel Ricciardo vanaf de Grand Prix van Hongarije terugkeert als Formule 1-coureur. De Australiër mag volgende week voor het eerst in de AT04 stappen als vervanger van Nyck de Vries, die wegens tegenvallende resultaten en een gebrek aan verbetering op straat is gezet door de Italiaanse formatie.

Het avontuur van Ricciardo bij AlphaTauri is inmiddels echt begonnen, want vrijdag meldde hij zich in Faenza voor een bezoek aan de fabriek van zijn werkgever. Het team was daar duidelijk op voorbereid, want teambaas Franz Tost ving de achtvoudig GP-winnaar op bij de voordeur. Vervolgens werd hij naar de algemene ruimte van de fabriek geleid, waar hij onder luid applaus van de medewerkers werd ontvangen. Daar sprak Ricciardo zijn nieuwe teamgenoten kort toe in het Italiaans.

Voor Ricciardo is de AlphaTauri-fabriek in Faenza absoluut geen onbekend terrein. In 2012 en 2013 kwam hij al uit voor het team, dat toentertijd nog als Toro Rosso door het leven ging. In zijn eerste jaar bij het team bleek teamgenoot Jean-Eric Vergne net iets sterker, maar in het tweede seizoen waren de rollen omgedraaid. Zodoende verdiende Ricciardo promotie naar Red Bull Racing, waar hij tussen 2014 en 2018 voor zou uitkomen. Via Renault en McLaren keerde hij begin dit jaar als test- en reservecoureur terug bij Red Bull, dat hem nu dus uitleent aan AlphaTauri. Bij die formatie wordt hij gekoppeld aan Yuki Tsunoda, die tot dusver de enige twee punten van het team in 2023 scoorde.