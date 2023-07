Alpine begon goed aan het seizoen en zorgde met name in Monaco voor een verrassing met de derde plaats voor Esteban Ocon. Sindsdien heeft de Franse renstal in de vier daaropvolgende races in totaal twaalf punten, waarmee het bij de constructeurs is afgezakt naar de zesde plaats, achter McLaren dat juist middels updates weer een hoop performance heeft gevonden. In de hoop de performance van de A523 te verbeteren heeft teambaas Otmar Szafnauer zijn team de opdracht gegeven om met nieuwe onderdelen te blijven komen.

Voor de Grand Prix-weekenden in Hongarije en België hoopt Alpine de voorvleugel te optimaliseren met de introductie van nieuwe onderdelen. Daarbij wordt met name gekeken naar de nieuwe vloer voor de race op Spa-Francorchamps. "Onze updates hebben dit jaar gewerkt en er komt nog een aanzienlijke aan voor de zomerstop", zegt Szafnauer. "Ik hoop dat dit ook zal helpen, gezien de schommelingen in concurrentievermogen. Ik kijk dus uit naar de volgende. In Hongarije komen we met een update, maar die is niet zo groot. Dan komt er een [nieuwe] vloer in Spa. Alles bij elkaar zou het wel goed moeten verlopen."

Het is met name in het middenveld een interessante ontwikkelingsstrijd, aangezien de tweede seizoenshelft nadert en er keuzes gemaakt moeten worden voor dit seizoen, maar ook voor 2024. Daarnaast hebben de teams door het budgetplafond niet de mogelijkheid om ongelimiteerd door te blijven ontwikkelen. Alpine heeft echter nog wel wat 'ruimte', stelt Szafnauer. "Vanuit ATR-perspectief moeten we beslissen hoeveel compromis er is tussen de 2024-bolide en 2023-bolide. Dat wordt een strategisch besluit, kijken wat we blijven doen. Maar nu zijn de meeste van onze inspanningen nog steeds gericht op de huidige, niet op de auto voor 2024."

Szafnauer benadrukt dat hij liever nu met updates blijft komen, aangezien er voor 2024 geen regelwijzigingen gepland zijn. Dat betekent dat tijdwinst van dit jaar meegaat naar 2024. "Ik ben persoonlijk altijd voorstander van het zoveel mogelijk blijven upgraden van de auto", legt de Alpine-teambaas uit. "Het komt neer op wat we uit de laatste upgrade halen. Hoeveel performance kunnen we nog toevoegen. Dat kun je niet helemaal beantwoorden totdat je zowel het CFD- als het aeroproces keer op keer hebt doorlopen om de experimenten te doen om te zien wat je vindt. Dan moet je bepalen wanneer die upgrades komen. Het is dus heel moeilijk te voorspellen, totdat je die processen hebt doorlopen. Maar ik ben voorstander van het blijven upgraden."

Niet genoeg tijd

Het budget is tevens niet een beperkende factor, geeft Szafnauer aan. Dat is eerder de mogelijkheid om de updates op tijd te introduceren om een impact te hebben op de laatste races van het seizoen. "Je komt tijd tekort. Er zit een eindige tijd tussen het vinden van een eureka-moment in de tunnel en het naar de auto brengen. Dus als je laatste race eind november is, moet je acht weken eerder een eureka-moment hebben. Dan heb je er misschien één race wat aan. Is dat het waard? Die ene race gaat niks voor je betekenen."

Daardoor is het volgens Szafnauer op een gegeven moment ook klaar met de ontwikkeling, aangezien kerstmis dan al snel nadert en de Formule 1-wereld van een welverdiende pauze geniet. "Als je dan weer aan de slag gaat, is er een duidelijk moment waarop je met de ontwikkeling zou moeten beginnen. Hoe sneller je die onderdelen kunt produceren, hoe verder je dat kunt pushen. Als je een week of twee beter bent in het maken van vloeren, dus in plaats van tien weken kost het je acht weken, kun je dat met enkele weken naar voren halen. Dan zou je nog een paar iteraties kunnen doen."

Szafnauer weet dat de zomerstop normaliter het startsein is voor de ontwikkeling van de bolide voor het volgende seizoen. "Voor nu richten we ons nog op de 2023-bolide. Na de zomerstop moet je ernaar kijken. Het kan het misschien waard zijn om een groot pakket mee te nemen voor de laatste drie races. Maar halverwege september, en met nog een paar maanden te gaan, is het niet meer waard [om nog aan nieuwe updates te werken]."